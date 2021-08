https://cz.sputniknews.com/20210809/kauza-becva-reku-nemusel-otravit-kyanid-15439616.html

Kauza Bečva: Řeku nemusel otrávit kyanid

Kauza Bečva: Řeku nemusel otrávit kyanid

Sněmovní vyšetřovací komise zřízená kvůli ekologické katastrofě na řece Bečvě si ve Zlíně vyslechla prvních šest svědků. Podle českých médií hovořili o tom, že... 09.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-09T22:17+0200

2021-08-09T22:17+0200

2021-08-09T22:17+0200

česko

vyšetřování

řeka

jed

lipník nad bečvou

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/03/12878545_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_9fe54085a06e5f26de6c6ceaeb735c9c.jpg

Neodpovídá prý tomu stav uhynulých ryb. Ryb, které se staly obětí otrávené vody, přitom bylo více než 40 tun.„Bohužel jsme se dnes dozvěděli spoustu negativních informací o tom, že ne všechno po havárii probíhalo tak, jak bychom si představovali. Je potřeba upravit některé legislativní procesy, aby, pokud dojde v Česku k další podobné havárii, byl proces šetření havárie rychlejší, pružnější. Vyhodnocování v řádech dnů až týdnů je dlouhá doba,“ cituje portál Novinky slova předsedkyně vyšetřovací komise Marie Pěnčíkové.Integrovaný záchranný systém České republiky podle slov Aleny Gajdůškové nemá podrobné scénáře spolupráce jednotlivých složek v případě podobných ekologických katastrof.„Integrovaný záchranný systém má určitý mustr koordinace při řešení krizových situací. Totéž je potřeba udělat pro ekologické havárie. V případě Bečvy každá složka fungovala, jak nejlépe uměla, ale chyběla tam koordinace,“ prohlásila poslankyně.Portál také cituje slova předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové. Ta upozornila na to, že v zemi není jasné, kolik výpustí směřuje do řek z jednotlivých průmyslových areálů.„Velmi zajímavá informace byla, že nemáme zmapováno, kolik výpustí do jednotlivých řek vtéká z různých průmyslových areálů. Je to jeden z problémů, který bychom měli řešit. Mít větší zmapovanost, kde a jaké výpusti jsou,“ uvedla.Poslanec Petr Gazdík přitom podle médií připomněl, že vyšetřovací komise nenahrazuje orgány činné v trestním řízení. Úkolem je zjistit, proč selhaly orgány státní správy.„Nemáme nahradit orgány činné v trestním řízení. Máme zjistit, proč fatálním způsobem selhaly orgány státní správy, a to Česká inspekce životního prostředí ČR, vodoprávní úřad, Policie ČR, případně státní zastupitelství,“ cituje portál jeho slova.„Zaznělo zcela jasně, že vůbec není jisté, a ani mrtvé ryby nejevily známky toho, že to musel být kyanid. Někteří mluví o tom, že cítili pach chlornanu sodného. Že se mohl někdo snažit zneutralizovat ty kyanidy právě chlornanem,“ dodal.To, že svědci zpochybnili teorii s kyanidem, uvedl i poslanec Jaroslav Holík, „protože u některých (rybářů vytahujících mrtvé ryby z řeky v den havárie) došlo k poleptání, což kyanidy nedělají“.Ekologická katastrofaK úniku jedovatých látek do řeky Bečvy došlo v loňském roce 20. září. Odborníci uvedli, že došlo k vážnému poškození biotopu a všech organizmů, které jsou životně vázány na vodu, a to přibližně na 40 kilometrech toku řeky v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov.Vodohospodáři po vypuknutí aktivní fáze katastrofy několikrát zvýšili odtok vody z nedaleké nádrže Bystřička, aby měla řeka vyšší průtok a látka se ve vodě co nejvíce naředila. Podle svědků přitom byl na místě cítit zápach chloru. Prakticky celá rybí osádka uhynula.

https://cz.sputniknews.com/20210809/fp-ideologicky-boj-mezi-cinou-a-usa-je-nevyhnutelny-jenze-amerika-to-zatim-nepochopila-15433955.html

https://cz.sputniknews.com/20210809/nenavidim-kadrovaky-od-totality-advokatka-hamplova-se-rozcilila-kvuli-vlivovym-neziskovkam--15439378.html

https://cz.sputniknews.com/20210809/jedine-silna-stredni-evropa-dokaze-vydrzet-ovcacek-promluvil-po-vrazde-kneze-ve-francii-migrantem-15435933.html

Oldřich z Dehnic Protože jsou to čučkaři! 0

1

lipník nad bečvou

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vyšetřování, řeka, jed, lipník nad bečvou