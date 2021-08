https://cz.sputniknews.com/20210809/media-biden-jmenoval-zvlastniho-vyslance-usa-pro-plynovod-nord-stream-2-15434384.html

Média: Biden jmenoval zvláštního vyslance USA pro plynovod Nord Stream 2

Média: Biden jmenoval zvláštního vyslance USA pro plynovod Nord Stream 2

Prezident USA Joe Biden jmenoval svého bývalého blízkého poradce a bývalého zvláštního vyslance Ministerstva zahraničí USA pro mezinárodní energetické otázky... 09.08.2021, Sputnik Česká republika

Magazín Politico v dubnu s odkazem na oficiální zdroj informoval, že Bílý dům zvažuje jmenování zvláštního vyslance USA, který by vedl jednání o zrušení výstavby plynovodu Nord Stream 2. Sdělili, že úlohu zvláštního vyslance nabídli blízkému poradci prezidenta USA Joea Bidena Amosu Hochsteinovi, tenkrát však nabídku nepřijal. Později se postoj USA vůči Nord Stream 2 změnil.Zdroje portálu předpokládají, že jmenování Hochsteina, který byl dříve kategoricky proti výstavbě plynovodu, znamená, že může „aktivně usilovat o účinnou strategii USA v otázce Nord Stream 2“. Bude se rovněž zabývat dohodou mezi USA a SRN dosaženou o této otázce dříve.SRN a USA dříve zveřejnily společné prohlášení, ve kterém se mluví o opatřeních na podporu Ukrajiny, evropské energetické bezpečnosti a společných cílů na ochranu klimatu. Je v něm zformulována řada podmínek pro provoz Nord Stream 2. USA a Německo zejména prohlásily, že pokračování tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu po roce 2024 je v zájmu Ukrajiny a Evropy a že se Berlín zavazuje, že použije všechny páky pro pomoc v prodloužení o 10 let dohody o tranzitu plynu mezi Ukrajinou a Ruskem, včetně jmenování zvláštního vyslance na podporu těchto jednání, aby byla zahájena nejpozději 1. září 2021. Německo zejména slíbilo, že bude usilovat o sankce proti Rusku, pokud Moskva bude energii používat jako „zbraň“ proti evropským státům.RF nejednou vyzvala, aby se o plynovodu Nord Stream 2 nemluvilo v kontextu žádné politizace, poněvadž jde o obchodní projekt, který je výhodný jak pro Rusko, tak Evropskou unii. V Moskvě navíc nejednou prohlásili, že plynovod bude dostavěn. Také informovali, že dohoda o tranzitu plynu do Evropy přes Ukrajinu bude dodržována celé období její platnosti a že se Moskva nehodlá vzdát ukrajinského tranzitu dokonce po vypršení jejího termínu.

JT Zase tak slabý na zeměpis nejsem, přeci nevede NS2 přes území USA !!!!! Je to porušování suverenity Německa. USA jsou největší špína světa !!!!! 7

Zdeno To bude asi revízny technik. 6

