https://cz.sputniknews.com/20210809/na-frydecko-mistecku-zasahuje-u-pozaru-budovy-pres-40-hasicu-15439029.html

Na Frýdecko-Místecku zasahuje u požáru budovy přes 40 hasičů

Na Frýdecko-Místecku zasahuje u požáru budovy přes 40 hasičů

V průběhu pondělního odpoledne vypukl velký požár na Frýdecko-Místecku. Hasiči kvůli němu vyhlásili druhý stupeň poplachu. Oheň se hasičům hned nepodařilo... 09.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-09T20:07+0200

2021-08-09T20:07+0200

2021-08-09T20:20+0200

česko

požár

hasiči

záchranáři

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/995/90/9959034_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ad683108bae53056906ec849b31f4b90.jpg

„Hoří první podlaží zděné budovy o rozměru 10 na 20 metrů a střecha,“ citují česká média slova mluvčího hasičů Lukáše Poppa.„Není jasné, zda se jedná o bývalou ubytovnu, která nyní slouží jako průmyslová hala,“ dodal s tím, že na místě zasahuje 12 jednotek.Podle slov mluvčího nebylo nutné z budovy nikoho evakuovat. Podle informací se hasičům dlouho nedařilo dostat požár pod kontrolu.Policejní mluvčí Zlatuše Viačková před 19. hodinou uvedla pro portál TN, že „budova stále ještě hoří“.„Policisté zajišťovali plynulý příjezd cisteren s vodou na místo. Budou objekt střežit až do jeho vychladnutí,“ dodala.Podle jejích slov zatím není jasné, proč k požáru došlo. Vzniklá škoda se přitom má pohybovat v řádech několika milionů korun.Hasiči v ŘeckuČeští hasiči dnes po příjezdu do Řecka vybudovali základní tábor. O několik okamžiků později vyrazili na místa požárů, aby začali s hašením.„Dorazili jsme na místo. Provádíme průzkum přiděleného sektoru. Richard Franc, velitel jednotky, popisuje situaci na místě. Základní tábor budujeme ve vesničce Doxa, nedaleko jezera Ladon. To nejtěžší nás ale teprve čeká,” uvedli hasiči a svých sociálních sítích.Velitel jednotky Richard Franc na videu sdělil detaily toho, co se hasičům po příjezdu již podařilo udělat.„Nacházíme se ve střední části na Peloponéském poloostrově. Jsme v situaci, kdy se nám podařilo založit základnu v blízkosti vesnice, která je přibližně 15 kilometrů odsud. V současné době, v době průzkumu, jsme našli požáry a ohniska požárů, na která budeme nasazovat všechnu naši techniku,“ přiblížil velitel situaci.Na dalším postu na Twitteru hasiči zveřejnili několik fotografií z místa. Doplnili je konstatováním: „Čeká nás hodně práce.“Ministerstvo vnitra a ministerstvo zahraničí vyslalo konvoj HZS ČR, celkem 15 vozidel a 36 hasičů, na boj s lesními požáry.

https://cz.sputniknews.com/20210809/recko-pozadalo-rusko-o-druhe-letadlo-na-haseni-pozaru-15434983.html

https://cz.sputniknews.com/20210809/exprezident-usa-obama-ponizil-prince-harryho-a-meghan-markleovou-15438836.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

požár, hasiči, záchranáři