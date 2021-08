https://cz.sputniknews.com/20210809/na-italske-poste-byla-nalezena-obalka-s-naboji-adresovana-papezi-15432628.html

Na italské poště byla nalezena obálka s náboji adresovaná papeži

Na italské poště byla nalezena obálka s náboji adresovaná papeži

Obálku se třemi náboji adresovanou papeži Františkovi našli pracovníci pošty v třídícím centru nedaleko Milána. V pondělí o tom informoval deník Corriere della... 09.08.2021, Sputnik Česká republika

Podle toho obálka obsahovala také zprávu týkající se finančních transakcí ve Vatikánu. Dopis zabavili karabiniéři a policie zahájila vyšetřování. Podle agentury ANSA přišla obálka z Francie.Papež František přijede na SlovenskoPapež František navštíví Slovensko už za měsíc. Jeho příjezd bude již čtvrtou cestou Svatého otce na Slovensko. Papež Jan Pavel II. totiž navštívil Slovensko v letech 1990, 1995 a 2003. Ředitel tiskové služby Svaté stolice Matteo Bruni v souvislosti s tím upřesnil, že papež František navštíví na pozvání světských úřadů a biskupských konferencí 12. září Budapešť a ve dnech 12. - 15. září slovenská města Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín-Stráže.Velké vášně, zejména na sociálních sítích, vyvolaly debaty o tom, že se hromadných akcí spojených s papežovou návštěvou budou moci na Slovensku zúčastnit pouze ti, kteří se nechali očkovat. Pravdou však je, že i před 26 lety, během návštěvy papeže Jana Pavla II., existovaly vstupenky do jednotlivých sektorů, a to z bezpečnostních i logistických důvodů. Několik vstupenek z některých sektorů mají i nyní odloženo v biskupském úřadu Prešovské archeparchie. Jejich cílem bylo především stabilizovat počet osob v jednotlivých sektorech.Odhaduje se, že v každém sektoru může být až 50 000 lidí. Ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že v současné době dokončuje nový covid automat. Předpokládá se, že v září se jím na Slovensku již budou řídit. Potvrdili také, že prozatím stále platí povinnost plného očkování.Podle mluvčího Prešovské archeparchie Michala Pavlišinoviče odhadují, že budou potřebovat asi 1 000 dobrovolníků, kteří budou pomáhat přímo při svaté liturgii, a to i na parkovištích.Pokud to bude možné a v září sem přijedou desetitisíce lidí, budou některé sektory dál od tribun. Všichni však budou mít možnost vidět papeže zblízka. Na Slovensko totiž dorazí i slavný papamobil. „Počítá se i s touto věcí, že by měl být k dispozici i papamobil pro Svatého otce, on sám o něj žádá, aby se mohl přiblížit lidem,“ dodal mluvčí.

