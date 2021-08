https://cz.sputniknews.com/20210809/nenavidim-kadrovaky-od-totality-advokatka-hamplova-se-rozcilila-kvuli-vlivovym-neziskovkam--15439378.html

„Nenávidím kádrováky od totality.“ Advokátka Hamplová se rozčílila kvůli vlivovým neziskovkám

Známá advokátka Jana Zwyrtek Hamplová na svých sociálních sítích vyjádřila znechucení nad aktivitami vlivového spolku Nelež, který na svých stránkách vybízí... 09.08.2021, Sputnik Česká republika

„Nenávidím kádrováky od hluboké totality…. Chci si názory utvářet sama. Takže ať jdou všechny neziskovky, které samy nic nevytváří, jen si osobují právo doporučovat nám, co si máme myslet a co máme zakázáno si myslet, a co je a co není pravda, přímo do háje zeleného… Nebo rudého, jak je libo,“ napsala na svých sociálních sítích právnička.Následně poukázala na principy, které podle jejího názoru mají dnešní vlivové organizace shodné s komunistickým Rudým právem. Kdyby se živila kádrováním druhých, tak by se musela propadnout hanbou, říká.„Rozdíl mezi nimi a soudruhy je pouze v tom, že soudruzi nás masírovali v Rudém právu, dnešní neziskovky to dělají přes sociální sítě. Živit se tím, že budu kádrovat jiné, bych se propadla hanbou. Ostatně co se zakazuje číst, řešil a knihy pálil už Koniáš… Tedy nic nového… Pořád je to ale stejně odsouzeníhodné a ubohé…. PS: Nicméně jako doporučení OK,“ uzavřela Hamplová své vyjádření.Ke svým slovům přidala několik kusů obrazového materiálu. Jedním z nich je seznam vlivové organizace Nelež, kde vyjmenovává internetové servery, na nichž „doporučuje firmám neinzerovat“. Mezi nimi je více než 10 serverů, včetně Sputniku Česká republika, ale i portál Parlamentní listy, Nová republika a mnoho dalších.„Důmyslně a systematicky vyráběné dezinformace infikovaly českou společnost a oslabují její imunitu. Pro mnoho lidí je tak stále těžší rozlišovat mezi pravdou a lží. Snižuje se důvěra v tradiční média. Lidé neví, čemu mají věřit. A zmatení lidé jsou snadno manipulovatelní. Naším cílem je omezit šíření dezinformací. Dezinformační weby často čerpají příjmy z reklamy. Odříznutím webů šířících nenávist od těchto příjmů pomůžeme dezinformacím zamezit (…),” píše o sobě vlivová organizace Nelež na svých internetových stránkách.Seznam dezinformačních médiíPražský hrad na konci května publikoval zprávu, v níž sdělil, že v rámci ochrany své cti a boje proti šíření dezinformací přestane jakkoli spolupracovat s několika českými médii, která považuje na základě jejich neprofesionální a diletantské práce za dezinformační.„Některá média se čím dál častěji snaží neseriózním a nestandardním způsobem získávat informace od pracovníků Kanceláře prezidenta republiky,“ stojí v úvodu zprávy, pod níž se podepsal vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář.Do seznamu těchto dezinformačních médií Hrad zařadil několik redakcí České televize, týdeník Respekt, portál Seznam Zprávy a Deník N.Hrad ve zprávě poukázal na praxi výše zmiňovaných médií, které považuje za dezinformační. Jedná se o odvolávání se na anonymní zdroje. To prezidentská kancelář považuje za způsob, jak beztrestně lhát.„Anonymní „zdroje“ informací o různých kauzách a případech přitom názorně ukazují běžnou praxi českých médií - jde o způsob, jak zcela beztrestně lhát. Novinář má totiž před soudem právo na ochranu tohoto zdroje, a tak k šíření dezinformace stačí pouze odvolání se na anonymní zdroj. Dělo se tak v případě mnohých článků o údajných schůzkách s čínským velvyslancem (Deník N) či nyní při snaze o vyvolání další mediální kauzy týkající se zprávy BIS. I v tomto případě blogu Deník N našeptávají konspirační teorie různé tajemné „anonymní zdroje z Hradu“. Dovolím si přesto vyzvat Deník N, aby předložil důkaz o tom, že skutečně komunikuje s pracovníkem Pražského hradu - ukáže-li se, že kdokoli ze zaměstnanců Pražského hradu komunikuje i přes stanovený postup se zástupci těchto dezinformačních médií, veřejně se omluvím,“ uzavřel Vratislav Mynář zprávu publikovanou na portálu Hradu.

média, fake news, právník, lži, pražský hrad, neziskové organizace