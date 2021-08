https://cz.sputniknews.com/20210809/pestova-dala-radu-ohledne-vyberu-plavek-sledujici-vsak-zaujalo-jeji-bricho-15436529.html

Peštová dala radu ohledně výběru plavek, sledující však zaujalo její břicho

Modelka Daniela Peštová dala na svém Instagramu sledujícím radu ohledně výběru plavek na léto. Pro ni je číslo jedna klasická černá.

Daniela Peštová má za to, že klasická černá barva ženám prostě sluší, a vztahuje se to také k plavkám.Sdílela také fotografii, na které předvedla své černé plavky spolu s dokonalou postavou. Uživatelé ji náležitě ocenili.Ženská část sledujících záviděla Daniele její dokonalou postavu.„No nezbývá nic jiného, než tiše závidět,“ píše další.„Já chci taky takovou postavu,“ připojuje se třetí.Mužská část publika se bála, že snad dostanou infarkt.Někteří však ocenili vzhled a postavu Peštové i plavky: „Naprosto velkolepé. Plavky, ty….,“ napsal další uživatel.Lichotky zněly ze všech stran: „Ohromné“, „Dokonalost“, „Bože, to je tělíčko“, psali uživatelé.„Podívejte se na TO TĚLO!!!!,“ píše další lichotník.„Tak teď se jen chlubíš,“ píše další.Daniela PeštováDaniela Peštová se narodila v Teplicích a je česká supermodelka. Nejprve chtěla studovat na vysoké škole, ale po vítězství v modelingové soutěži se přestěhovala do Paříže a začala spolupracovat s Madison Modeling Agency. Poté se přestěhovala do New Yorku, kde se rozběhla její kariéra.Vidět jsme ji mohli na titulkách známých časopisů, jako je Marie Claire či Cosmopolitan. Kromě jiného pracovala například pro takové značky jako L'Oréal či Victoria's Secret.Byla manželkou Tommase Butiho, se kterým má syna Yannicka. Rozvedla se s ním v roce 1998. Poté se stal jejím partnerem slovenský zpěvák a porotce SuperStar Pavol Habera. Mají spolu dcerku Ellu Joy Annu a syna Paula Henryho.

