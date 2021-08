https://cz.sputniknews.com/20210809/pompeo-kritizuje-migracni-politiku-bidena-boji-se-o-bezpecnost-americanu-15431217.html

Pompeo kritizuje migrační politiku Bidena. Bojí se o bezpečnost Američanů

Bidenova administrativa narazila na kritiku republikánů, kterým se nelíbí poněkud zbrklé zrušení omezení, které přijala administrativa bývalého prezidenta... 09.08.2021, Sputnik Česká republika

Kritikou nešetřil ani bývalý ministr zahraničních věcí Mike Pompeo. V rozhovoru, který poskytl Breitbart News, Pompeo ostře kritizoval imigrační politiku Bidenovy administrativy. Poukázal na to, že Bílý dům se nedokázal vyrovnat s migrační krizí a teď plánuje zvýšit limity imigrantů, kteří můžou zůstat v USA o 600 procent ve srovnání se stropem, který byl stanoven za Trumpa v roce 2020.Bývalý ministr tvrdí, že problém se netýká pouze imigrační politiky, ale ovlivňuje také bezpečnost Spojených států.Pompeo označil počty lidí, které přicházejí do Spojených států legálně nebo nelegálně, za enormní a podotkl, že tito lidé jsou velmi špatně prověřováni, proto není zcela jasné, zda představují nebo nepředstavují nebezpečí pro Američany.Připomeňme, že administrativa Bidena plánuje zvýšení počtu migrantů, kteří smí zůstat ve Spojených státech z původních 18 000, určených administrativou Trumpa, na 125 000 do roku 2022. Zmiňme, že je to ještě o 45 000 více, než bylo povoleno za Obamy.Kromě toho hned poté, co Biden přišel do Bílého domu, zrušil nařízení Trumpa, které zakazovalo přijímat migranty ze zemí považovaných za ohniska terorismu. Podle Pompea tato skutečnost může pro bezpečnost Spojených států představovat další riziko.

