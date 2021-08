https://cz.sputniknews.com/20210809/pripad-polskeho-floyda-v-polsku-vypukly-protesty-po-smrti-mladeho-muze-15434101.html

Případ „polského Floyda“. V Polsku vypukly protesty po smrti mladého muže

Případ „polského Floyda“. V Polsku vypukly protesty po smrti mladého muže

Protestující v západopolském městě Lubin v neděli během demonstrace házeli kameny, cihly a další předměty na policejní stanici, aby vyjádřili svůj hněv nad... 09.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-09T13:23+0200

2021-08-09T13:23+0200

2021-08-09T13:23+0200

svět

polsko

policie

protestní akce

zpráva

smrt

protest

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/91/75/917519_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_495f70d7842ad87057d939c5f9aed896.jpg

Podle polských médií se před policejním ředitelstvím v Lubinu sešlo asi 200 lidí, kteří zapalovali svíčky. Během shromáždění vtrhlo do budovy asi 30 lidí, proti kterým policisté použili slzný plyn, uvedla zpravodajská televize TVN24.V reakci na to začali demonstranti házet lahve a další předměty na policisty a budovu. Rozbili s nimi okna a také zapálili odpadkový koš, který uhasili hasiči. Policie oznámila, že několik jejích příslušníků utrpělo zranění a že zadržela několik desítek demonstrantů.V souvislosti se spáchanými trestnými činy bylo zadrženo pět nejagresivnějších osob. Kolem deváté hodiny večerní se počet zadržených zvýšil na 30. Brzy poté bylo hlášeno, že zadržených osob je 40.Na policisty byly házeny nejen kameny a cihly, ale také zápalné lahve. Několik policistů bylo zraněno. Došlo také k situaci, kdy byli přivolaní hasiči zasypáni kameny a nemohli pracovat. Stejně tak sanitka, která přijela na místo, aby pomohla zraněným, demonstranti ji totiž nepustili.Protesty vyvolalo video, na němž tři policisté použili fyzickou sílu proti muži, který později zemřel. Podle médií byla policie ve čtvrtek přivolána k 34letému agresivnímu a nervóznímu muži, který podle nich zřejmě užil drogy. Na záznamu zásahu zveřejněném na internetu je vidět, jak tři policisté muže přemohli a strhli ho na zem. Policie uvedla, že muž zemřel dvě hodiny po příjezdu do nemocnice, kam byl převezen. Jeho smrt vyšetřuje státní zastupitelství.„Český Floyd“Nutno podotknout, že i v České republice došlo k jistému incidentu, který někteří začali spojovat se smrtí Afroameričana George Floyda. K incidentu v Teplicích došlo v sobotu 19. června odpoledne. Zpravodajský server Romea.cz pak napsal v pondělí 21. června o případu smrti jednoho Roma po zásahu policie. Celou událost natočili svědci. Video zachycuje trojici policistů, která zasahovala proti velmi agresivnímu muži. Policisté museli na útočícího muže zakleknout, aby se jim ho podařilo dostat pod kontrolu. Bránil se šest minut. Během následného převozu do nemocnice zemřel.Soudní pitva vyloučila souvislost úmrtí s policejním zákrokem, pitevní zpráva poukazuje na ovlivnění drogou, uvedl už dříve policejní mluvčí. Zástupci ústeckého krajského policejního ředitelství také již dříve řekli, že donucovací prostředky, které policisté použili při zákroku, odpovídaly intenzitě útoku. Později česká média přišla s informacemi o tom, že Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) nebude zahajovat úkony trestního řízení vůči policistům z Teplic. Jak uvedla mluvčí GIBS Ivana Nguyenová, inspekce nespatřila v jednání příslušníků policie trestný čin.Rodina Stanislava Tomáše, který zemřel 19. června v Teplicích krátce po zásahu policistů, podala na Policii ČR trestní oznámení. Právník Maroš Matiaško, kterého rodině zajistily neziskové organizace z ČR, činil i další právní úkony týkající se celého případu.Co se týče případu George Floyda, ten v květnu minulého roku ve Spojených státech zemřel při pokusu o zatčení. Při zadržení mu jeden z příslušníků policie klečel na krku, a to nehledě na jeho výkřiky, že nemůže dýchat.Když se zpráva o smrti Floyda dostala na veřejnost, v americkém státě Minnesota vypukly rozsáhlé protesty proti policejnímu násilí a rasismu. Ty se záhy rozšířily po celé zemi, a nakonec se dostaly i do Evropy. Policie čelila tvrdé kritice a naopak Floyd, který byl v minulosti několikrát trestně stíhán za drogové delikty, krádeže a loupežná přepadení, je oslavován jako hrdina.Samotné protesty se často zvrtávaly do násilných akcí. Docházelo ke střetům s policií a demonstrující ničili pomníky, které podle nich symbolizují rasismus.

https://cz.sputniknews.com/20210728/kazdy-z-nas-ma-pravo-na-zivot-romsti-aktiviste-pozaduji-reformu-policie-15303181.html

Vladimír Štumpa U nás by po smrti mladého může vypukly protesty, kdyby byl přívržencem demokratické opozice nebo byl genderem jako K. Olinka nebo vemenatý Černý. 🏁🏁🏁🏁 2

jjjarda Nikdo nesmí spochybnovat práci policie. Co dělá, je naprosto v pořádku. I v Polsku. 1

3

polsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

polsko, policie, protestní akce, zpráva, smrt, protest