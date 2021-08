https://cz.sputniknews.com/20210809/sandor-dal-ohledne-bis-zapravdu-stropnickemu-vyzyva-aby-spory-ohledne-koudelky-nebyly-politizovany-15433394.html

Šándor dal ohledně BIS zapravdu Stropnickému. Vyzývá, aby spory ohledně Koudelky nebyly politizovány

Bezpečnostní expert Andor Šándor byl dnes hostem pořadu Nový den na CNN Prima News. V pořadu reagoval na vyjádření některých politiků ohledně znovujmenovaní... 09.08.2021, Sputnik Česká republika

„Zaznívají tu různá rozporuplná vyjádření některých politiků. V jejich vystoupeních však vidíme, že hovoří o něčem, čemu vůbec nerozumí,“ řekl během pořadu Šándor.Kandidát ČSSD do Poslanecké sněmovny Matěj Stropnický v neděli v pořadu Partie Terezie Tománkové řekl, že tajné služby by měly být loajální vládě. Svými slovy doslova šokoval své kolegy.Na tato slova ostře reagoval další host debaty, kandidát za TOP 09 Ondřej Kolář. „Tajné služby opravdu nemohou být poplatné tomu, kdo je zrovna u vlády. Vy jste se úplně zbláznil. To si myslíte, že se někdo zvolí a ten si vybere jako maňáska šéfa BIS?“ kontroval.„Vy hrajete na to, že to tak není, ale ve skutečnosti to tak je. Jmenovala ho tam, aby si ho (vláda – red.) zavazovala. To se v politice úplně běžně děje,“ reagoval na kritiku Stropnický.Šándor se ohledně této otázky staví na stranu Stropnického.„Nevím, koho jiného by měla BIS poslouchat. Stát si zřizuje tajné služby proto, aby jeho vládě umožnily lépe vládnout,“ míní Šándor.„Ti lidé by si aspoň měli přečíst, o čem mluví, a přestat z toho dělat bramboračku,“ dodal.V posledních dnech neutichají diskuze ohledně znovuzvolení Michala Koudelky za šéfa BIS. Je známo, že český prezident Miloš Zeman se k postavě Koudelky a práci BIS staví kriticky, označil je dokonce za čučkaře. Šándor se v pořadu vyjádřil i k této otázce.Zemanova slova o čučkařích považuje za nešťastná.„Pan prezident jinými slovy říká: Darebáci a lumpové, pojďte do České republiky páchat ohavné a trestné činy, protože ti, kteří nás mají před vámi chránit, jsou čučkaři,“ uvedl.Šándor má za to, že by se nic nestalo, pokud Koudelka nebude pokračovat ve funkci.„V normálním demokratickém státě západního střihu takovou funkci vykonává ředitel jenom jedno volební období a pak zpravidla odchází do důchodu. Tím odpadá otázka, kam s ním,“ vysvětlil Šándor.Když Koudelka nebude pokračovat, povede službu jeho zástupce.Šéf BISKvůli jmenování nového ředitele Bezpečnostní informační služby se mají mimořádně v pátek 13. srpna sejít poslanci. O schůzi požádala koalice Spolu. Ta požadovala, aby předseda vlády Andrej Babiš navrhl stávajícího ředitele Michala Koudelku znovu do čela služby.Předseda vlády uvedl, že v průběhu pondělka bude o obsazení funkce ředitele BIS jednat s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem. Jejich jednání však žádný výsledek nepřineslo. Hamáček po schůzce řekl, že Babiš v pondělí na vládě představí návrh na další postup a kabinet rozhodne. Připomeňme, že Babiš se již dříve vyjádřil, že o novém řediteli BIS by mohla rozhodnout až nová vláda po říjnových volbách.

Vladimír Štumpa Tyhle spory mají být politizovány - Koudelku jmenovali politikové a mají být za to vyhodnocováni parlamentem, pro poučení. Babiš se chce odpovědnosti zase vyhnout. Jestli bude prezidentem nebo premiérem, tak se jí nevyhne. 🏁🏁🏁🏁 1

Červenáček Pane Štumpo, pod to bych se podepsal krví genetického fašistického odpadu nebo krví z krkavice K. Olinky. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

