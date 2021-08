https://cz.sputniknews.com/20210809/spory-o-volbe-sefa-bis-fiala-vidi-prizrak-ruska-a-pekarova-adamova-se-boji-o-bezpecnost-ceska-15435459.html

Spory o volbě šéfa BIS: Fiala vidí přízrak Ruska a Pekarová Adamová se bojí o bezpečnost Česka

Spory o volbě šéfa BIS: Fiala vidí přízrak Ruska a Pekarová Adamová se bojí o bezpečnost Česka

Premiér Andrej Babiš hodlá nechat rozhodnutí, kdo bude dál vést Bezpečnostní informační službu, na nové vládě. V politickém prostředí se ohledně této otázky... 09.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-09T14:59+0200

2021-08-09T14:59+0200

2021-08-09T14:59+0200

česko

opozice

bezpečnostní informační služba (bis)

petr fiala

volba

markéta pekarová adamová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/18/12964101_0:44:1600:944_1920x0_80_0_0_cda5a050aeb23ff50caa8449b6189359.jpg

Celou situaci ostře kritizovala šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová i předseda ODS Petr Fiala.Nepodporují ji však všichni sledující: „Paní Pekarová Adamová, jak přesně je ohrožena bezpečnost země tím, že ji bude dočasně řídit dosavadní zástupce?“ ptá se jeden z uživatelů.Téhož názoru je i další: „By mě zajímalo, jakže to ohrožuje tu bezpečnost země, to se jako BIS bez Koudelkova pokynu ani nevy*ere?“„To je ale vrchol demagogie, to Vám nikdo nespolkne,“ píše další.Někteří naráželi na to, že bez koalice Spolu by TOP 09 asi na podzim skončilo.Kriticky se k situaci kolem Koudelkovy volby staví také předseda ODS Petr Fiala, který si myslí, že situace s BIS jasně ilustruje, oč se bude jednat v říjnových volbách, zda půjde Česku směrem na Západ nebo na Východ.ALe i za tato tvrzení si Fiala vysloužil kritiku sledujících, která se týkala nedávné krize česko-ruských diplomatických vztahů, která vznikla kvůli výbuchům ve Vrběticích.K této tematice se připojuje i další uživatelka: „Už jen kvůli Vrběticím by plukovník Koudelka neměl vést BIS,“ míní.„Tyhle nesmysly s Ruskem jsou pod vaši úroveň, to nechte těm tupějším,“ píše další sledující.„Strašení Ruskem už na lidi moc nezabírá, ani antibabiš,“ míní další.„Nechci se Babiše zastávat, patří na Mírov. Ale u NSZ jste řvali, aby to nechal na další vládu, a teď zase chcete, aby vláda ještě rozhodla. Tak jak to, že jednou tak a podruhé jinak?“ ptá se další uživatel.Zmiňme, že ohledně setrvání současného šéfa BIS ve funkci politická hnutí nejsou jednotná. Opoziční koalice Spolu a koalice Pirátů a Stan si přejí setrvání Koudelky ve funkci. Kvůli tomu dokonce svolali mimořádnou schůzi dolní komory, která by se měla konat 13. srpna.Dnes ohledně volby šéfa BIS jednal premiér Andrej Babiš spolu s ministrem vnitra Janem Hamáčkem. Jejich jednání však žádný výsledek nepřineslo. Hamáček po schůzce řekl, že Babiš v pondělí na vládě představí návrh na další postup a kabinet rozhodne. Potvrdil, že Babiš chce nechat volbu šéfa BIS až na příští vládě. Hamáček v tom problém nevidí.

https://cz.sputniknews.com/20210808/o-rediteli-bis-by-mela-rozhodnout-pristi-vlada-babis-se-vyjadril-k-osudu-michala-koudelky-15429960.html

Červenáček Není na jeden den na Sputniku už poněkud přeKoudelkováno ? Klid, jde jen o jednoho z dlouhé řady českých magorů. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

opozice, bezpečnostní informační služba (bis), petr fiala, volba, markéta pekarová adamová