Strach z nové funkce Applu roste. Uživatelé zveřejnili otevřený dopis na internetu

Díky nové technologii společnosti Apple, která umožňuje hledání zakázaných fotografií na zařízeních iPhone a iPad uživatelů, společnost obvinili z podkopávání... 09.08.2021, Sputnik Česká republika

Autoři dopisu mají za to, že korporace vytváří hrozbu pro svůj vlastní systém ochrany osobních údajů, kterým se platforma iOS proslavila před mnoha lety. Uživatelé jsou znepokojeni, že kryptografické algoritmy, které obsahuje nová skenovací funkce iCloud a iMessage, může být zneužita k jiným účelům: mezi obavy patří zneužití vládní cenzurou, která získá nástroj kontroly obsahu a zpráv uživatelů v reálném čase.Dopis podepsalo více než pět tisíc lidí včetně lidskoprávních organizací. Požadují, aby americký technologický gigant zrušil nasazení systému.Společnost Apple poprvé informovala o zavedení funkce skenování fotografií uložených v uživatelských zařízeních začátkem srpna. Apple chce tímto způsobem bojovat proti sexuálnímu zneužívání dětí. V USA by měla nová funkce začít fungovat v rámci podzimní velké aktualizaci pro iOS a iPadOS.Snowden je také protiVčera jsme informovali, že proti nové funkci společnosti Apple vystupuje také Edward Snowden. Snowden, který byl nucen utéct z USA poté, co odtajnil údaje o globálních systémech sledování, podpořil dopis, uveřejněn na platformě Github.Poté, co společnost Apple vyrukovala s novou politikou, se WhatsApp postavil na opačnou stranu barikády. WhatsApp má za to, že programy monitoringu představují velmi znepokojivý signál pro dnešní svět a zdůraznil, že WhatsApp nikdy takové nástroje používat nebude.

