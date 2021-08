Tálibán uvedl, že úřady ztratily kontrolu nad situací v Afghánistánu

https://cz.sputniknews.com/20210809/taliban-uvedl-ze-urady-ztratily-kontrolu-nad-situaci-v-afghanistanu-15437995.html

09.08.2021

„Situace je zcela mimo jejich (vládní) kontrolu, naše síly postupují mírnou rychlostí a Mazáre Šeríf brzy padne. Snažíme se v klidu přesunout i do dalších zbývajících měst,“ řekl Mudžáhid.Mluvčí dále uvedl, že Tálibán nepřijímá návrh USA na vytvoření prozatímní vlády v Afghánistánu.Mudžáhid také uvedl, že rozhodnutí o obsazení Kábulu bude přijato až poté, co bude zajištěna kontrola nad ostatními územími v Afghánistánu.USA při nedávném bombardování pozic Tálibánu v Afghánistánu zasáhly civilní cíle, aby mezi civilisty zasely strach, uvedl mluvčí v neposlední řadě. „(USA) Útočily hlavně na civilní objekty - nemocnice, obchody, mešity a školy -, aby mezi obyvatelstvem zasévaly strach. Ve skutečnosti útočily pouze na civilní cíle,“ řekl.Aktuální situaceV Afghánistánu čelí vládní síly bojovníkům Tálibánu již více než rok, ti v posledních měsících obsadili významná území ve venkovských a pohraničních oblastech a podnikli útoky na velká města. K eskalaci dochází na pozadí stahování amerických vojáků, které ruské ministerstvo zahraničí označilo za potvrzení neúspěchu washingtonské mise v Afghánistánu.Tálibán 6. srpna oznámil, že dobyl Zarandž v provincii Nimrúz na jihozápadě Afghánistánu. Zarandž je prvním provinčním městem, které Tálibán od roku 2016 obsadil. Od té doby prohlásili, že obsadili správní centra dalších pěti z 34 afghánských provincií, včetně Kunduzu, vzdáleného 60 km od hraničního přechodu do Tádžikistánu.Podle západních médií by přechod Kunduzu pod kontrolu Tálibánu mohl znamenat zlom ve vývoji situace v Afghánistánu. Kábul mezitím popřel jakékoli informace o tom, že by ztratil kontrolu nad Kunduzem. Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že ofenziva Tálibánu v Afghánistánu pokračuje, ale Moskva nemá informace o tom, že by se Tálibán zmocnil Kunduzu. Afghánská armáda dále uvedla, že znovu získala kontrolu nad správním centrem jedné z provincií.*Teroristická organizace zakázaná v Rusku

