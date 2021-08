Tálibán varoval USA před zasahováním do záležitostí Afghánistánu

https://cz.sputniknews.com/20210809/taliban-varoval-usa-pred-zasahovanim-do-zalezitosti-afghanistanu-15430446.html

Radikální hnutí Tálibán* varuje USA před zasahováním do záležitostí v Afghánistánu, televizní stanici Al-Džazíra to řekl oficiální zástupce politické kanceláře... 09.08.2021, Sputnik Česká republika

V sobotu vyšlo najevo, že americké bombardéry B-52 Stratofortress zaútočily na Talibán* v Šeberghánu, které je centrem provincii Džúzdžán. Podle afghánských úřadů bylo útokem zlikvidováno přes 200 tálibů a také bylo zničeno přes 100 kusů dopravních prostředků, velký počet zbraní a munice.Zástupce politické kanceláře tálibů poznamenal, že „žádná dohoda o ukončení palby v Afghánistánu neexistuje“. Podle něj za situaci v Afghánistánu může samotná vláda země, která „začala válku v řadě provincií“, podle zástupce hnutí jsou akce Tálibánu* „pouze reakcí na útoky“ ze strany vojáků.V neděli tálibové oznámili, že převzali kontrolu nad provinciemi Kundúz a Sar-e Pol, v Kábulu tato tvrzení odmítli. Radikálové také informovali o obsazení města Taleqan, které je administrativním centrem provincie Takhar na severovýchodě země.Situace v AfghánistánuKonflikt mezi vládními silami a Tálibánem* trvá v Afghánistánu již několik let. V posledních měsících získali bojovníci značná území ve venkovských a pohraničních oblastech a zahájili ofenzivu proti velkým městům. K eskalaci dochází na pozadí stahování amerických vojáků, které ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov označil za potvrzení neúspěchu washingtonské mise v Afghánistánu.NATO po dvaceti letech ukončilo vojenskou misi v Afghánistánu. Dřívější rozhodnutí NATO ukončit vojenskou misi přišlo hned po obdobném oznámení ze strany Washingtonu. Ministr zahraničních věcí RF Sergej Lavrov má za to, že Washington při misi nedosáhl svých cílů. Ministr také poznamenal, že terorismus nikam nezmizel. Teroristická organizace Islámský stát* a větve Al-Káidy* upevnily své pozice v zemi. Kromě toho výroba drog dosáhla nevídaného objemu – 90 procent světového objemu pochází z Afghánistánu, a pro boj s tím se nic nedělá.Kromě toho šéf ruské diplomacie poznamenal, že Moskva je připravena spolupracovat s Washingtonem a Pekingem při regulaci situace v zemi. Dosahovat těchto cílů je zapotřebí politickými prostředky, součástí dialogu by měli být také představitelé tálibů.V roce 2020 podepsali Washington a zástupci Tálibánu* v Dauhá první mírovou dohodu po více než 18 letech války. Stanovuje stažení zahraničních vojsk z Afghánistánu do 14 měsíců a zahájení dialogu po výměně vězňů. Tyto rozhovory však zatím nepřekročily rámec několika úvodních schůzek.*teroristická organizace zakázaná v RF

