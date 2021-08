https://cz.sputniknews.com/20210809/to-nejtezsi-nas-teprve-ceka-cesti-hasici-v-recku-uz-bojuji-s-pozary-15437028.html

„To nejtěžší nás teprve čeká.“ Čeští hasiči v Řecku už bojují s požáry

„To nejtěžší nás teprve čeká.“ Čeští hasiči v Řecku už bojují s požáry

Čeští hasiči po příjezdu do Řecka již vybudovali základní tábor. Nyní vyrazili na místa požárů, aby začali s hašením. Čeká je hodně práce, říkají. 09.08.2021, Sputnik Česká republika

„Dorazili jsme na místo. Provádíme průzkum přiděleného sektoru. Richard Franc, velitel jednotky, popisuje situaci na místě. Základní tábor budujeme ve vesničce Doxa, nedaleko jezera Ladon. To nejtěžší nás ale teprve čeká,” uvedli hasiči a svých sociálních sítích.Velitel jednotky Richard Franc na videu sdělil detaily toho, co se hasičům po příjezdu již podařilo udělat.„Nacházíme se ve střední části na Peloponéském poloostrově. Jsme v situaci, kdy se nám podařilo založit základnu v blízkosti vesnice, která je přibližně 15 kilometrů odsud. V současné době, v době průzkumu, jsme našli požáry a ohniska požárů, na která budeme nasazovat všechnu naši techniku,“ přiblížil velitel situaci.Na dalším postu na Twitteru hasiči zveřejnili několik fotografií z místa. Doplnili je konstatováním: „Čeká nás hodně práce.“O několik desítek minut později hasiči na svém Twitteru zveřejnili, jak již jedou ve skupině zasahovat ke konkrétnímu požáru.„Jdeme na to nejdůležitější, kvůli čemu jsme tady,” uvedli k videu, kde je vidět, jak se česká hasičská auta proplétají po řeckých silnicích v zakouřeném prostředí.Ministerstvo vnitra a ministerstvo zahraničí vyslalo konvoj HZS ČR, celkem 15 vozidel a 36 hasičů, na boj s lesními požáry.Ruská pomoc v ŘeckuV průběhu dnešního odpoledne bylo informováno, že řecký ministr zahraničí Nikos Dendias v telefonickém rozhovoru s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem požádal o druhé obojživelné letadlo Be-200 k hašení lesních požárů.„Dnes jsem měl obsáhlý telefonický rozhovor se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Hovořilo se o boji s požáry a byla vznesena žádost o projednání možnosti vyslání dalšího Be-200 na pomoc,“ napsal Dendias na svém twitterovém účtu.Ruský letoun Be-200 je v Řecku od 30. června a denně se podílí na hašení mnoha přírodních požárů, podle Řeků vykazuje vysokou účinnost.PožáryŘecko zažívá rekordní vlnu veder za posledních 40 let. Minulý týden 3. srpna dosáhly teploty v některých oblastech až 47 stupňů Celsia. Zemi sužují nejhorší přírodní požáry za poslední týden. Nejhorší byly v metropolitní oblasti Attika, na poloostrově Peloponés a Euboii, kde trajekty evakuovaly více než tisíc lidí. Zákaz návštěv lesů, národních parků, přírodních oblastí a hájů v Řecku byl prodloužen do 13. srpna.Řecko ale není jedinou zemí Evropy, která byla zasažena velkými požáry. Další zemí zasaženou devastujícími požáry je Turecko. V Turecku rovněž s hašením na základě prosby prezidenta Recepa Ergogana pomáhají ruské jednotky s hasicími letadly.

