USA uvalily nové sankce na Bělorusko

Spojené státy zavádějí dosud nejrozsáhlejší balíček sankcí proti Bělorusku, uvedl Bílý dům. Kromě toho uvalily sankce i na tři ruské společnosti. 09.08.2021, Sputnik Česká republika

„Já, Joseph R. Biden, prezident Spojených států amerických, tímto rozšiřuji rozsah výjimečného stavu vyhlášeného Výnosem č. 13405 ze dne 16. června 2006, neboť shledávám, že škodlivé aktivity běloruského režimu a dlouhodobé porušování, jehož cílem je potlačit demokracii, lidská práva a základní svobody v Bělorusku (...), představují neobvyklou a mimořádnou hrozbu pro národní bezpečnost a zahraniční politiku Spojených států,“ uvádí se v dokumentu.Americké ministerstvo financí upřesňuje, že omezení se dotkne 23 osob a 21 organizací, včetně společnosti Belaruskalij, jednoho z největších výrobců hnojiv na světě, Belneftegaz, BelKazTrans a některých dalších stavebních, tabákových, energetických a dopravních společností.Mezi fyzickými osobami figurují představitelé velkých státních podniků Alexej Oleksin, Andrej Bunakov a Leonid Čuro, jakož i „známí podnikatelé podporující Lukašenkův režim“.Koncem minulého týdne informovala televizní stanice CNN s odvoláním na zdroj z Kongresu o plánech americké administrativy zavést nová omezení, která by se časově shodovala s výročím běloruských prezidentských voleb.Koncem července navštívila Spojené státy bývalá kandidátka na prezidentku Světlana Tichanovská. Tam se setkala s americkým prezidentem Bidenem a řekla, že doufá v „nejpřísnější“ sankce USA proti běloruským úřadům.Nové sankce na tři ruské společnostiKromě toho uvalily Spojené státy sankce na tři ruské společnosti kvůli „porušování“ režimu nešíření zbraní hromadného ničení v Íránu, Severní Koreji a Sýrii. Uvádí se to v publikaci ministerstva zahraničí ve federálním rejstříku.Omezení se týká výzkumného a výrobního podniku Pulsar, společností Asia-Invest LLC a Charter Green Light Moscow. Na seznamu jsou také irácké a syrské společnosti. Sankce zakazují americkým orgánům nakupovat od nich jakékoli zboží, technologie a služby, pomáhat jim, prodávat je nebo jim poskytovat licence na transfer obranných produktů. Podle ministerstva zahraničí tato opatření „zůstanou v platnosti po dobu dvou let ode dne jejich zavedení“.Ruský velvyslanec ve Washingtonu Anatolij Antonov prohlásil, že tato „nepřijatelná“ omezení jsou v rozporu s „duchem Ženevy“ a snahou o stabilizaci dvoustranných vztahů. Podle něj Spojené státy tímto jednáním stále více oddalují „vyhlídky na jakoukoli konstruktivní spolupráci“.Americké zákony o nešíření jaderných zbraní zakazují předávání technologií jaderných, chemických a bakteriologických zbraní a jejich nosičů Íránu, KLDR a Sýrii. V loňském roce již Washington v souvislosti s tímto zákonem uvalil sankce na ruské společnosti Aviazapčast, Elekon a Nilco Group.Moskva zdůraznila, že tato diskriminační opatření mají za cíl podkopat ekonomický potenciál ruských společností a jsou využívána k provádění zahraniční politiky USA.Spojené státy pokračují v zesilování sankčního tlaku na Moskvu. Současně sám Washington uznal, že vůči Rusku již neexistují žádná omezení. Jak USA zdůraznily, sankcemi se toho proti Moskvě nedá moc dělat, ale USA „hledají jiná místa“, kde by mohly „dát najevo svou nespokojenost“.Podle ruského ministerstva zahraničí politika protiruských sankcí „nepřispívá k šancím“ na normalizaci dialogu mezi Moskvou a Washingtonem a odpovědnost za jeho zhoršení nesou výhradně Spojené státy.

