V Česku se nezaměstnanost drží na stejné úrovni jako v červnu

V Česku se nezaměstnanost drží na stejné úrovni jako v červnu

Úřad práce ČR dnes zveřejnil údaje o nezaměstnanosti v ČR, její hodnota stejně jako v červnu zůstala na hodnotě 3,7 procenta. Oproti červnu se počet uchazečů... 09.08.2021

2021-08-09T11:16+0200

2021-08-09T11:16+0200

2021-08-09T11:16+0200

Na konci července zaměstnavatelé přes úřady práce nabízeli 358 152 volných pracovních míst, ve srovnání s červnem je to o 2 540 více a také je to o 23 869 míst více než v loňském roce.Analytici jsou také toho názoru, že vývoj nezaměstnanosti ovlivňuje rozjezd ekonomiky po uvolňování opatření proti covidu-19.V loňském červenci byl podíl nezaměstnaných 3,7 procenta, přičemž předloni to bylo 2,7 %.Jak vyplývá z údajů Úřadu práce ČR, i v letošním v prvním prázdninovém měsíci byly zaznamenány regionální rozdíly. Nejvyšší podíl nezaměstnaných je v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, u obou je to 5,5 procent. Následuje Karlovarský kraj s pěti procenty. Tyto kraje měly nejvyšší podíl i v loňském roce, podle úřadu to odpovídá jejich dlouhodobé ekonomické situaci, která je ovlivněna útlumem těžby uhlí a vysokým počtem vyloučených lokalit.Nejnižší nezaměstnanost i nadále zůstává v Pardubickém kraji, kde její podíl činí 2,3 procenta.Pravidla pro návrat do ČROd dnešního dne se změnila pravidla pro návrat do Česka z Estonska, Islandu a Madeiry. Tyto země budou na cestovatelské mapě přemístěny do červené kategorie. Naopak lepší pozici v mapě získá Dánsko a Lucembursko.Do takzvané zelené kategorie patří Albánie, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Černá Hora, Kosovo, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Maďarsko, Německo, Norsko, Polsko, Rakousko, Severní Makedonie, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Vatikánský městský stát. Dále Austrálie, Brunej, Hongkong, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Korea, Kanada, Katar, Libanon, Macao, Nový Zéland, Saudská Arábie, Singapur, USA a Tchaj-wan. Tyto země jsou ministerstvem klasifikované jako státy s „nízkým rizikem nákazy“.Do o stupeň horší oranžové kategorie patří Belgie, Dánsko, Litva, Lucembursko, Itálie, Finsko, San Marino, Švédsko a Švýcarsko.Země s vysokou mírou nákazy (červená kategorie) jsou Irsko, Island, Estonsko, Francie, Malta, Nizozemsko, Řecko, Kanárské ostrovy a Portugalsko včetně Azorských ostrovů a Madeiry. Do „tmavě červené kategorie“ ministerstvo řadí, jak se píše na stránkách úřadu, „ostatní země“.Ministerstvo rovněž ve zprávě varuje před cestováním do zemí zařazených do černé kategorie, o nichž hovoří jako o státech s „extrémním rizikem“. Tam řadí Botswanu, Brazílii, Indii, Jihoafrickou republiku, Kolumbii, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibii, Nepál, Paraguay, Peru, Rusko, Svazijsko/Eswatini, Tanzanii (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba), Tunisko, Zambii a Zimbabwe.

