V Novém Bydžově havarovalo auto plné lidí pod vlivem alkoholu. Řidič z místa incidentu zmizel

ČTK informuje o tom, že v neděli v Novém Bydžově na Královéhradecku havarovalo osobní vozidlo, ve kterém se nacházelo sedm lidí ve věku od 15 do 23 let, včetně... 09.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-09T13:53+0200

2021-08-09T13:53+0200

2021-08-09T13:59+0200

Poznamenává se, že řidič z místa dopravní nehody utekl. Šest zraněných osob bylo převezeno do nemocnice.Jak sdělila ČTK mluvčí policie Iva Kormošová, většina cestujících byla pod vlivem alkoholu. Všichni kromě jednoho nadýchali od 0,5 do jedné promile.O něco později se jednadvacetiletý řidič sám přihlásil policii.Podle jejích slov policisté zjistili, že na předním sedadle pro spolujezdce seděly dvě osoby, tři na zadních a jedna na nich ležela.Co se týče výše škody na poničených vozidlech a dalších věcech, ta se odhaduje na částku 240.000 korun.V současné době vyšetřuje policie přesnou příčinu a okolnosti nehody.Na začátku srpna u Kunovic došlo k nehodě, v důsledku čeho o život přišli dva lidé.Podle informací policie nehodu způsobil nákladní automobil značky Renault Master, který jel ve směru od Starého Města na Kunovice. Z neznámých příčin jeho čtyřicetiletý řidič na rovném úseku vozovky přehlédl při pravé krajnici stojící automobil Peugeot Boxer silničářů. Do něj právě pracovníci pokládali přenosné značení. Jednalo se o dva silničáře, kteří pokládali dopravní značení.

