Ve Francii zavraždili katolického kněze. K činu se přiznal migrant

Katolický kněz Oliver Maire (60) byl zavražděn v západní části Francie, sdělily místní orgány státu. Podezřelým je migrant z Rwandy jménem Emmanuel Abayisenga. 09.08.2021, Sputnik Česká republika

Jedná se o stejného muže, který byl obviněn z podpálení katedrály v Nantes. Emmanuel Abayisenga se v pondělí sám přihlásil policii.Na místo události směřuje francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin. „Vyjadřuji plnou podporu všem katolíkům naší země po dramatické vraždě kněze ve Vendée. Směřuji tam,“ uvedl na svých sociálních sítích.Současně s tím se pustil do křížku s Marine Le Penovou, která dříve ministra vnitra kritizovala a spolu s ním i celou vládu za to, že umožňují, aby k takovým hrůzným činům docházelo.„Ve Francii můžete být nelegální migrant, spálit katedrálu v Nantes, nebýt vyhozen ze země, a podtrhnout to vraždou kněze. Co se v naší země je bezprecedentně závažné: jedná se o úplný bankrot státu a ministra vnitra Darmanina,“ uvedla na svém Twitteru politička.Abayisenga byl v roce 2020 zadržen za žhářství a nacházel se pod dozorem soudu. Podle francouzských autorit mu byl v roce 2019 odmítnut azyl a měl opustit zemi. Zůstal ale ve Francii. Současně s tím se přiznal, že jeho rozhodnutí zapálit katedrálu bylo učiněno z pomsty za to, že mu byl odmítnut azyl.„Útok na civilizaci“K zapálení katedrály v Nantes se v roce 2020 vyjádřil kardinál Dominik Duka. Poté, co shořela katedrála Notre Dame v Paříži, považuje požár v Nantes za druhý útok na samu podstatu naší civilizace.„Musím přiznat, že další požár význačné katedrály ve Francii ve většinově katolické oblasti Nantes se mnou mohutně otřásl. Celý život věřím, že patříme do kulturní oblasti západní křesťanské civilizace, která se zrodila ve 13. století a která stojí na třech pilířích: katedrála, univerzita a špitál. Studium, věda, víra a charita (pomoc bližnímu). Loňský požár Notre Dame v Paříži byl chápánširokou veřejností jako něco, co bychom mohli srovnat se zapálením Alexandrijské knihovny a dlužno dodat, že jsem dodnes nenalezl uspokojivý závěr vyšetřování jeho příčin. Do dnešního dne neznáme příčinu požáru v Notre Dame. Ptejme se, jak k tomuto požáru mohlo dojít. Zároveň vyzývám tisk, aby o těchto událostech přinášel pravdivé a poctivé svědectví, bez zámlk a apeluji na úřady, aby byly ke svým občanům upřímní,“ napsal na svém blogu na portálu Aktuálně kardinál Dominik Duka.Kardinál tehdy poukázal na skutečnost, že vysokým tempem roste počet útoků proti evropským katolickým objektům a věřícím.„Dnes je jisté, že katedrála Notre Dame požár přežila a přečkala i následný útok těch, kteří by ze starobylé katedrály chtěli udělat obchodní centrum či něco jako lunapark. Nyní tu máme nový požár katedrály, tentokrát bezpochyby úmyslně založený. Víme také, že v předchozích letech ve Francii proběhly útoky na množství význačných francouzských kostelů, včetně podlé vraždy samotného kněze Jacquese Hamela, v moment sloužení bohoslužby. Čísla útoků vůči křesťanským kostelům a židovským synagogám dosahují enormní výše,“ uvedl.Podle jeho názoru hrozí, že Západ shoří podobně jako budova Říšského sněmu v Německu. Varoval před ztrátou kulturní identity a výdobytků naší civilizace.„Požár katedrály v Nantes považuji za druhý útok na naši civilizaci. Pokud se někdo domnívá, že jsem nepřítelem západní civilizace, tak ho mohu ujistit, že v takovém případě bych musel být členem organizací a ideologií, se kterými po celý život vedu zápas o svobodu a se kterými bojoval už můj otec, i dědeček,“ napsal kardinál a obratem dodal: „Budeme-li k ničení symbolů naší civilizace mlčet, tak shoříme podobně jako Alexandrijská knihovna či Reichstag. Uvědomme si, že v takovém případě skončí všechny naše výdobytky, jako je demokracie, úcta k lidským právům i vzájemné toleranci v odlišnostech.“

marfušenka Snad se Francouzi vzpamatují a příští volby vyhraje Marine Le Penová. 1

marfušenka Pane kardinále Duko, říkáte, že dodnes není uspokojivě vysvětleno vypálení slavné katedrály Notre Dame. A co takhle nenávist ke křesťanské kultuře... stačí to jako důvod? 1

