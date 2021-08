https://cz.sputniknews.com/20210810/cela-rodina-ktera-vystupovala-proti-ockovani-zemrela-behem-jednoho-tydne-na-covid-19-15441223.html

Celá rodina, která vystupovala proti očkování, zemřela během jednoho týdne na covid-19

Celá rodina, která vystupovala proti očkování, zemřela během jednoho týdne na covid-19

V Portugalsku zemřela celá rodina odpůrců očkování proti koronaviru. Noviny The Guardian uvádějí, že to sdělil příbuzný obětí Francis Gonçalves. 10.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-10T11:36+0200

2021-08-10T11:36+0200

2021-08-10T11:39+0200

svět

portugalsko

vakcína

očkování

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/15441717_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a9ba415b8dabece45ae2595bf82bd260.jpg

Podle Gonçalvese se jeho matka, otec a bratr odmítli nechat očkovat proti koronaviru a stali se tak oběťmi propagandy odpůrců očkování. Všichni tři se nakazili koronavirem a do týdne zemřeli.Muž vysvětlil, že se rozhodl svěřit se se svým příběhem v naději, že zkušenost jeho rodiny přiměje ostatní odpůrce očkování, aby se nechali očkovat.Portugalský premiér Antonio Costa již dříve prohlásil, že země čelí „čtvrté vlně“ koronaviru. Úřady v souvislosti s nárůstem případů covidu-19 zavedly zákaz vycházení v několika oblastech země, včetně hlavního města Lisabonu.K podobnému případu došlo v USA, kde americký odpůrce vakcíny vyzval před svou smrtí ostatní lidi, aby se nechali očkovat proti covidu-19.Americký rozhlasový moderátor Dick Farrel, který původně vystupoval proti očkování, zemřel na covid-19 a těsně před svou smrtí vyzval lidi, aby se nechali očkovat proti koronaviru. Informoval o tom televizní kanál WPTV.Farrell dlouhodobě vedl pořady, v nichž opakovaně kritizoval zdravotnické regulátory a vakcíny. Hlavního odborníka USA na infekční choroby Anthonyho Fauciho označil za „bláznivého lháře, který zešílel ze své moci“, a vakcíny považoval za podvod.Kromě toho tvrdil, že členové americké demokratické strany nikdy neměli pozitivní test na virus, protože samotný virus je fikce, která byla vytvořena s cílem oklamat republikánskou stranu.Před třemi týdny byl však Farrell přijat do nemocnice s koronavirem a změnil svůj názor. Moderátor před smrtí přiznal, že by se chtěl nechat očkovat. Jeden z jeho přátel, Lee Hare, řekl, že se dokonce po Farrellově smrti rozhodl nechat se očkovat. „Poslal mi SMS a řekl mi, abych se nechal očkovat. Řekl mi, že virus není vtip, a dodal, že se měl sám nechat očkovat,“ napsal Hare.Na začátku srpna se ukázalo, že Spojené státy dokázaly naočkovat 70 procent populace alespoň jednou složkou vakcíny. Prezident Joe Biden přitom hovořil o nutnosti dosáhnout těchto ukazatelů do 4. července - na Den nezávislosti USA.

portugalsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

portugalsko, vakcína, očkování