Českému energetickému gigantovi klesl zisk o téměř 90 %. Může za to klimatická politika EU

Čistý zisk energetické skupiny ČEZ v prvním pololetí dosáhl 1,6 miliardy korun. Meziročně je to pokles o 89 %. Podle prohlášení firmy za to může především... 10.08.2021, Sputnik Česká republika

Znatelné dopady klimatické politiky EU na sobě již cítí český energetický gigant. Čistý zisk skupiny ČEZ za první pololetí klesl o 13,1 miliard korun a dosáhl výše 1,6 miliard korun. Jedná se tak až o 89% propad.V souvislosti s nižší očekávanou poptávkou po uhlí a dřívějšímu ukončení jeho těžby skupina ČEZ tak vytvořila opravnou položku k dlouhodobému majetku ve výši 8,7 miliardy korun. Hodnota majetku Severočeských dolů byla před opravnou položkou zhruba 13 až 14 miliard korun. ČEZ očekává její relativně velký pokles.Finanční ředitel ČEZu Martin Novák očekává, že Severočeské doly přestanou těžit hnědé uhlí nejpozději do roku 2038 místo dříve plánovaného roku 2050. Nevyloučil ani dřívější termín.Každopádně skupina ČEZ pokračuje se snižováním emisí při výrobě energie. V prvním pololetí meziročně vzrostla o 9 % výroba energie z obnovitelných zdrojů a o 4 % z jaderných zdrojů. Naopak výroba z uhelných zdrojů meziročně klesla o 23 %. Jedná se především o důsledek prodeje elektrárny Počerady a odstavení elektrárny Prunéřov I. Celkově uhelná výroba ČEZu klesla pod 30 %.Připomeňme, že v souladu s plánem EU na energetickou transformaci blok 27 členských zemí má být k roku 2050 klimaticky neutrální. To vyžaduje výrazné snížení emisí skleníkových plynů. Do roku 2030 má být dosaženo snížení emisí alespoň o 55 %. V této souvislosti Evropská komise připravila revizi stávající legislativy v oblasti klimatu, energetiky a dopravy, takzvaný balíček Fit for 55. Balíček ještě musí schválit Rada EU a Evropský parlament.

Zdeněk Krátký Přeloženo do češtiny: "Občané budete zírat na účet za energii". 2

ignác Jinými slovy. Němci si vymysleli způsob jak vzít zemím, které pro Němce vyrábí proud, veškerý zisk. Nyní si budeme pro Němce špinit svůj vzduch a zadarmo. Zaplatí nám jen nejnutnější náklady. Kolonialismus pod záminkou záchrany planety v zemi, která prožila tři nejchladnější letní měsíce v mém životě. 1

česká republika

