https://cz.sputniknews.com/20210810/cina-stahla-velvyslance-z-vilniusu-kvuli-rozhodnuti-o-tchaj-wanu-15440713.html

Čína stáhla velvyslance z Vilniusu kvůli rozhodnutí o Tchaj-wanu

Čína stáhla velvyslance z Vilniusu kvůli rozhodnutí o Tchaj-wanu

Čína rozhodla o stažení velvyslance z Vilniusu v souvislosti s tím, že úřady Litvy povolily Tchaj-wanu otevřít „zastupitelství“ v zemi, uvádí se v prohlášení... 10.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-10T10:18+0200

2021-08-10T10:18+0200

2021-08-10T10:18+0200

svět

čína

litva

velvyslanec

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/15440689_0:87:2000:1212_1920x0_80_0_0_80ca16bcb2882a468231e693f61285ac.jpg

Již dříve ministr zahraničí Tchaj-wanu Joseph Wu informoval, že ostrov se chystá otevřít zastupitelství v Litvě, bude se nacházet ve Vilniusu, název bude znít Tchajwanské zastupitelství v Litvě. Ministryně ekonomiky a inovací Litvy Aušrine Armoniaite ze své strany uvedla, že Litva v říjnu nebo listopadu otevře obchodní zastupitelství na Tchaj-wanu.Úřad poznamenává, že „Čína rozhodně vystupuje proti tomu, vláda Číny se rozhodla stáhnout velvyslance v Litvě a požádala litevskou vládu o stažení velvyslance v Číně“.Ideologický boj Číny a USAJednání mezi USA a Čínou, jež se konala koncem července, ukázala, že se napětí ve vztazích mezi dvěma supervelmocemi i nadále vyhrocuje.Zatímco Peking tvrdí, že se americko-čínské vztahy „dostaly do slepé uličky“, prezident USA Joe Biden stále častěji mluví o soupeření s Pekingem jako o součásti největšího konfliktu mezi demokraciemi a autokraciemi 21. století. Z tohoto důvodu mají mnozí, kdo s tímto názorem nesouhlasí, krajně negativní vztah k perspektivě ideologické konfrontace mezi Čínou a USA, která připomíná dobu studené války, píše The Foreign Policy.Varování před podobným nebezpečím přicházejí obvykle ze dvou hlavních táborů. Na jednu stranu progresisté poukazují na to, že ideologická konfrontace v duchu studené války způsobí rozkol světa na dvě části a odpoutá pozornost od sociálních problémů a globálního oteplování. Na druhou stranu se zahraničněpolitičtí realisté domnívají, že ideologický aspekt vztahů mezi Čínou a USA nemá nic společného s hlubinnými příčinami velmocenské konkurence, zatímco ideologická rétorika může odpudit od USA řadu jejich důležitých spojenců a partnerů.

https://cz.sputniknews.com/20210809/fp-ideologicky-boj-mezi-cinou-a-usa-je-nevyhnutelny-jenze-amerika-to-zatim-nepochopila-15433955.html

Botaska USA se chovají jako fašisté a pod záminku demokracie a ochrany se snaží ovládnout celý svět a co je horší, že západní Evropě to nevadí. 6

Hanick V Litvě vládne garnitura pod kuratelou USA a EU. 3

2

čína

litva

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

čína, litva, velvyslanec