Co přijde po vajíčku? Hrozí Česku politicky motivované násilné útoky

Babiš dostal vajíčkem. A co z toho, říkáte si, drazí čtenáři? Problém je v tom, že volby a vůbec českou politiku začalo doprovázet násilí. Budou bojůvky brzy... 10.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-10T17:59+0200

2021-08-10T17:59+0200

2021-08-10T18:00+0200

názory

česká republika

andrej babiš

politika

karla maříková

Co se to stalo v sobotu? Premiér Andrej Babiš uspořádal předvolební mítink v Průhonicích. V klidu podepisoval svou knížku, když se stal terčem vajíčkového útoku. Šéfa české vlády napadli odpůrci nesouhlasící s vládní politikou zejména v oblasti boje proti covidu-19.Ochranka za asistence policie Babiše z místa útoku evakuovala do blízké restaurace, kde přečkal do uklidnění situace.Premiér Babiš to dostal hned dvakrát. Před jeho předvolební akcí stoupenci zvadlého spolku Milion chvilek pro demokracii pomalovali průhonické náměstí bílými kříži. Odkazovali se tím na oběti koronaviru v naší republice, které má mít premiér na svědomí. A pak ten samotný útok odpůrců přísných proticovidových opatření.Chvilkaři zvolili psychologický útok na Babiše. Přinutili ho projít po „obětech covidu“ a snímky pak sdíleli na sociálních sítích, přičemž to má být důkaz, že si Babiš neváží zemřelých. A odpůrci proticovidových opatření na to šli rázně, vyzbrojili se vejci a ta letěla na premiéra.Abychom byli poctiví, tak to není první útok na Babiše. Vejce po premiérovi Babišovi hodil na předvolební akci hnutí ANO na pražském Pankráci jeden z přítomných také v roce 2018.Sprška vajíček zasáhla například také federálního prezidenta Václava Havla v roce 1991 při oslavách státního svátku v Bratislavě. O sedm let později zasáhlo vejce do obličeje tehdejšího předsedu ODS Václava Klause. V roce 2008 odpůrci výstavby radaru v Brdech zasáhli před Černínským palácem rajčetem ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. V květnu 2009 doprovázelo kampaň před volbami do Evropského parlamentu házení vajíček na politiky sociální demokracie, včetně tehdejšího předsedy Jiřího Paroubka.Podobný incident zažil i Miloš Zeman, když se 17. listopadu 2014 na Albertově účastnil odhalení pamětní desky k 25. výročí pádu komunistického režimu.A to jsou jen ty útoky vejcem. Čeští politici v minulosti museli čelit i fyzickým útokům. Poslanec KSČM Jiří Dolejš byl brutálně zbit. Bývalého ministra kultury Pavla Dostála pořezali nožem. Bývalý šéf ODS Mirek Topolánek dostal kameny do obličeje. Bývalý prezident Václav Klaus byl napaden airsoftovou pistolí. Nejhůř skončil na začátku 90. let tehdejší šéf komunistů Jiří Svoboda, který byl silně pobodán neznámým útočníkem.Jak můžeme vidět, útoků na vrcholné politiky není hodně, ale v posledních letech jsou, psychologické, ale i ty fyzické, častější. Možná, že to je spojeno s tím, že takzvaná demokratická opozice neví, jak férově porazit své soupeře, tak sahá k násilí.A to je velmi nebezpečné. Může se stát, že se po říjnových volbách takzvaná demokratická opozice nesmíří se svou prohrou a nechá se ovlivnit adrenalinem a vztekem. Budou chodit po naší republice demokratické bojůvky a prosazovat svojí ideologii silou?O politickém násilí Sputnik hovořil se známou poslankyní za SPD a členkou sněmovního výboru pro zdravotnictví Karlou Maříkovou.„Zde je vidět, kam to vláda za podpory demobloku díky covidové politice, omezování svobody a porušování lidských práv, diskriminací lidí a rozdělování je na dvě kategorie dopracovala. Ve společnosti vládne frustrace a nenávist, voliči demobloku by si měli uvědomit, že to, co se děje, podporovali ty strany, co jsou proti Babišovi. Byla to jen otázka času, kdy se něco takového začne dít. Dějiny se opakují a místo toho, abychom se poučili, opakujeme stejné chyby,“ říká známá politička.Napětí ve společnosti, nenávist z řad takzvané demokratické opozice, to vše podněcuje k násilí. Neobáváte se, že těsně před volbami může dojít k drsnějším útokům než házení vajíček?„Takzvané demokratické strany podporují v lidech nenávist po celé čtyři roky. Nejdříve nenávist ke komunistům, k Babišovi a Rusku. Na tom pasou své voliče. Začali oprašovat dějiny po svém, ale nějak vynechávají druhou světovou válku a zločiny Německa, protože kdyby tohle vysvětlovaly svým mladým voličům a ukázaly jim popravdě, že základem války byla nenávist ze strany Hitlera a frustrace německého lidu, který se jím nechal strhnout, tak bychom se nemuseli dnes oprávněně obávat naší budoucnosti," míní paní Maříková.Co když tzv. demokratická opozice volby prohraje a vládu nesestaví, to budou v Česku chodit „demokratické bojůvky“?„Pokud lidé dostanou rozum a pochopí, že demoblok tu není pro naši lepší budoucnost spíše naopak, pak se může stát, že tyto strany a jejich voliči nestráví svou frustraci z prohry a může docházet k různým potyčkám. Vždy je to na vyspělosti voličů daných stran," říká poslankyně za SPD Karla Maříková.

