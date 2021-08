https://cz.sputniknews.com/20210810/dalsi-hrebik-do-rakve-piritostanu-zatlucen-bartos-prirovnal-ustecko-k-rumunsku-a-rozzuril-internet-15447596.html

Další hřebík do rakve Pirítostánu zatlučen. Bartoš přirovnal Ústecko k Rumunsku a rozzuřil internet

Další hřebík do rakve Pirítostánu zatlučen. Bartoš přirovnal Ústecko k Rumunsku a rozzuřil internet

Dnes předseda Pirátské strany Ivan Bartoš na svých sociálních sítích oznámil svou pracovní cestu do Ústeckého kraje. Ve svém příspěvku označil tento region za... 10.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-10T18:57+0200

2021-08-10T18:57+0200

2021-08-10T19:23+0200

česko

volby

andrej babiš

chudoba

pirátská strana

ivan bartoš

ústecký kraj

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/15/15218133_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_1c977a561e9b7116d99544c8192d71bc.jpg

Již za necelé dva měsíce se budou v České republice konat volby do Poslanecké sněmovny, kde jedním z hlavních soupeřů vládního hnutí ANO v čele se současným premiérem Andrejem Babišem má být opoziční koalice Pirátů a hnutí STAN. Na konci minulého měsíce bylo rozhodnuto, že Andrej Babiš a předseda Pirátů Ivan Bartoš se ve volbách přímo utkají v Ústeckém kraji.V souvislosti s tím už Bartoš aktivně zahájil svou předvolební kampaň na Ústecku a dnes informoval o tom, že odjel do Ústeckého kraje za účelem setkání s voliči. Ve svém textu uveřejněném na Facebooku a Twitteru Ivan Bartoš poukázal na to, že uvedený kraj je v současné době v pasti nepříznivých sociálních tendencí a dokonce zaostává i za Rumunskem.Reakce na sociálních sítíchVyjádření Ivana Bartoše o sociální situaci v Ústeckém kraji a zvlášť kontroverzní přirovnání českého severozápadu k Rumunsku zarazilo některé uživatele sociálních sítí. Jedním z těch, kdo otevřeně vyslovil svou nespokojenost s prohlášením Bartoše, byl český podnikatel a člen SPD Jan Čížek. Český portál Parlamentní listy uvedl slova českého politika, který obvinil šéfa Pirátů z arogance a zdůraznil důležitost deregulace a investice pro rozvoj tohoto regionu.Další komentující se dotkl řady kontroverzních programových bodů Pirátské strany a vyzval Bartoše, aby zevrubně vysvětlil své skutečné záměry tamnímu obyvatelstvu.Řada uživatelů přitom vyslovila názor, že jedním z hlavních důvodů sociálních problémů a nízké životní úrovně v regionu jsou právě zvyky některých vrstev tamního obyvatelstva.Rázná kritika kvůli tomuto výroku čekala Bartoše i na Twitteru. Jeden z komentujících nevyloučil, že takové jednání bude stát Piráty další hlasy ve volbách.

STEV.SEAGAL

Piráti jsou přesně to co mají v názvu své strany. Piráti jsou Sorosová destrukční a fašistická mládež co prosazuje drogy, úchylnosti LGBT, BLM a úzce spolupracuje se zločineckou organizací ANTIFA a mimo to vítá islámské fundamentalisty, džihádisty, Talibán a ekonomické imigranty z Afriky, Blízkého a středního východu a nově z Afghanistánu kde US Army jim přenechala své zbraně a proto Talibán vítězí a dobývá další města a provincie. Sorosovy Novinky.cz pod článkem Evropa musí přijmout islámské uprchlíky nám všem podsouvá tyto parazity, vrahy, zloděje a ekonomické šmejdy přijímat. Jakým právem fašistické a zločinné elity v EU, EK a EP nikým nevolené rozhodují stylem Mnichova tzn. O nás, bez nás a proti nám ??? Proč tito mladí muži nebojuji v Afghánistánu za svou Vlast a jdou parazitovat, vyžírat, terorizovat a vraždit do Evropy ??? Proč nejdou do muslimských zemí jako je Saúdská Arábie, SAE, Kuvajt a Bahrajn ??? USA svým zbabělým odchodem z Afghanistánu zavily šílenou migraci do EU !!!

1