Guvernér New Yorku Cuomo končí kvůli obvinění ze sexuálního obtěžování. Funkce se ujme žena

10.08.2021

I když se 63letý demokrat rozhodl pro takový krok, stále trval na tom, že není pravda, že by se k ženám kdykoli záměrně choval neuctivě. Pokusil se také vysvětlit, proč svůj post opouští. Podle něj by totiž boj proti „politicky motivovanému útoku“ vůči jeho osobě New Yorku způsobil jen několika měsíční chaos. A právě toho Cuomo nechce být příčinou, a zřejmě ani součástí.Jeho krok bude platný již za dva týdny.Poznamenal také, že má rád silný a láskyplný New York i jeho lidi, a nikdy by jim nechtěl bý jakkoli neužitečný. Dle jeho slov by navíc „současná trajektorie“ skandálu vedla k mnoha měsícům kontroverzí a „stála by daňové poplatníky miliony dolarů“.Uvádí se, že jeho post by měla obsadit 62letá demokratka Kathy Hochulová. Bude první ženou v této funkci.Obvinění ze sexuálního obtěžováníCuomo se rozhodl rezignovat kvůli zveřejnění zprávy newyorské prokuratury, ve které vyšetřovatelé uvádí, že měl dotyčný sexuálně obtěžovat až11 různých žen. Guvernér měl ženy obtěžovat nechtěnými polibky, sahat jim na prsa nebo hýždě či se jich jinak nevhodně dotýkat. Stejně tak měl mít nevhodné poznámky ohledně jejich vzhledu, případně sexuálního života, a vytvořit pracovní prostředí „plné strachu a zastrašování“.Zdůrazněme, že obvinění, která směřovala ke Cuomově pádu, začala vyplývat na povrch na sklonku loňského roku a následně se objevila v několika médiích. Rozplétání kauz přitom trvalo měsíce.V současné chvíli nelze vyloučit, že bude čelit trestním obviněním. Řada prokurátorů ve státě totiž již začala s vyšetřováním. Již teď navíc na Cuoma podala trestní oznámení nejméně jedna z žen, které ho viní z obtěžování.V souvislosti se vzniklou situací demokrat ještě poznamenal, že celá kauza velmi poznamenala jeho vztah s dcerami.Cuomo přitom opakovaně označil některá obvinění za vykonstruovaná a důrazně popřel, že by se kohokoli nevhodně dotýkal. V pár případech ale uznal, že některé jeho poznámky mohly být asistentkám nepříjemné a omluvil se. Další nevhodné momenty charakterizoval spíše jako nedorozumění, které lze připsat „generačním a kulturním“ rozdílům.Zajímavé mimo jiné je to, že Cuomo veřejně podporoval kampaň proti sexuálnímu obtěžování MeToo a obklopoval se aktivistkami za práva žen, a to zejména v době, kdy se měl dopouštět nevhodného chování. Navíc svým podpisem stvrdil také zákony, které rozšiřují ochranu před diskriminací a obtěžováním na pracovišti a prodloužil dobu promlčení u znásilnění.K odstoupení ho vyzval i BidenPřipomeňme, že i prezident USA Joe Biden nedávno prohlásil, že tento známý liberální politik a guvernér musí podat demisi na pozadí obvinění ze sexuálního obtěžování.Neodpověděl na otázku, jestli si myslí, že má Cuomo podstoupit impeachment, neodstoupí-li dobrovolně. „Musíme to dělat krok za krokem,“ řekl Biden.A Biden nebyl sám, kdo se k takovému kroku uchýlil. Se stejnou výzvou totiž dříve vystoupili starosta New Yorku Bill de Blasio, předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová a předák demokratů v senátu Chuck Schumer a další.Kroky k jeho odvolání zahájil dokonce i státní parlament. Podle mluvčí Bílého domu Biden o Cuomově rezignaci nebyl předem informován.Zmiňme, že Andrew Cuomo je americký politik, 56. guvernér státu New York, zastupuje Demokratickou stranu. Dříve zastával úřad ministra bytové výstavby a městského rozvoje USA, také byl generálním prokurátorem New Yorku.

