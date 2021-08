https://cz.sputniknews.com/20210810/hamacek-muze-mluvit-babis-ho-zprostil-mlcenlivosti-kvuli-vypovedi-o-ceste-do-moskvy-15441760.html

Hamáček může mluvit. Babiš ho zprostil mlčenlivosti kvůli výpovědi o cestě do Moskvy

Hamáček může mluvit. Babiš ho zprostil mlčenlivosti kvůli výpovědi o cestě do Moskvy

Národní centrála proti organizovanému zločinu žádala o zproštění mlčenlivosti ministra vnitra Jana Hamáčka kvůli plánované, ale neuskutečněné cestě do Moskvy... 10.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-10T12:01+0200

2021-08-10T12:01+0200

2021-08-10T12:01+0200

česko

česká republika

jan hamáček

andrej babiš

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0d/13474826_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_5fca06429f6a6474fdc4d942a2acbf87.jpg

S informacemi přichází server iRozhlas, kterému to potvrdil sám Hamáček s tím, že v případu dosud nevypovídal. Policie naopak již vyslechla ministra zahraničí Jakuba Kulhánka a šéfa vojenských zpravodajců Jana Berouna.Hamáček zároveň dodal, že s kriminalisty zatím nemluvil. „Vypovídat budu, až budu pozván. Zatím se tak nestalo,“ uvedl vicepremiér.Policie hledá odpověď na otázku, zda chtěl Hamáček vyměnit dodávky vakcíny Sputnik V za utajení špionážní aféry Vrbětice. Právě s tímto tvrzením přišly v květnu Seznam Zprávy. To však ministr kategoricky odmítá a tvrdí, že plánovaná návštěva měla poskytnout krytí pro cestu českého velvyslance v Rusku Vítězslava Pivoňky do ČR.Výbuch ve VrběticíchZ výbuchů ve Vrběticích, při kterých zemřeli dva čeští občané, vláda na základě podezření bezpečnostních složek obviňuje Rusko. Moskva svou odpovědnost odmítá.Prezident v minulosti trval na tom, že verzí o příčině výbuchů je více. Nevylučuje ani neodbornou manipulací s municí či snahu zakrýt „manko“ v muničním skladu. V rozhovoru pro CNN Prima News Zeman řekl, že zpráva BIS neobsahuje konkrétní důkazy o zapojení ruských zpravodajců do výbuchů.Naopak premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) tvrdí, že existuje pouze jedna vyšetřovací verze.Kauza Vrbětice způsobila diplomatickou roztržku mezi Českou republikou a Ruskem. Obě země si vzájemně vyhostily členy zastupitelských úřadů a omezily jejich počet na 7 diplomatů a 25 administrativních a technických pracovníků. Rusko navíc zařadilo Českou republiku na seznam nikoliv přátelských zemí, na kterém jsou ještě Spojené státy americké.

https://cz.sputniknews.com/20210727/zeman-podporuje-odskodneni-za-vrbetice-od-skutecnych-viniku-vybuchu-15288089.html

Karel Adam A jaký to má význam když pravdu stejně neřekne.... 2

Robert Hamouz Hamacek pracující pro stvace USA nikdy pravdu neřekne ty jeho lži budou patřit TV ovcim. 2

7

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, jan hamáček, andrej babiš