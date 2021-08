„Holky, měly byste se trochu najíst…“ Polohaná Ochotská s Hanychovou čelí ostré kritice

https://cz.sputniknews.com/20210810/holky-mely-byste-se-trochu-najist-polohana-ochotska-s-hanychovou-celi-ostre-kritice-15442886.html

Většinou, když se známé celebrity svléknou do plavek, zaplaví Instagram vlna lichotek a milých reakcí. V případě Agáty Hanychové a Michaely Ochotské tomu bylo... 10.08.2021, Sputnik Česká republika

Hon za krásnou a dokonalou postavou zdaleka není všechno. Některým celebritám by totiž prospělo, kdyby přece jen nějaké to kilo navíc přibraly. To si myslí fanoušci Hanychové a Ochotské, které jsou na jejich vkus až moc hubené. Takové názory se objevily pod novými snímky, o něž se podělila Michaela na Instagramu. Tyto krásky totiž společně vyrazily k vodě a zkusily wakesurfing.A podobný názor sdíleli i ostatní: „Trochu stravy, holky.“Spousta lidí by tak nejspíše ocenilo, kdyby byly raději „krev a mlíko“.Lidé však nekomentovali jen to, jak dotyčné vypadají, ale také to, jak pózovali. Stání na špičkách je podle nich prý hrozné. „Na špičkyyyyy – teď! Hnus,“ uváděli.Kromě kritiků se však našli i lidé, kteří byli z fotek unesení a psali, že to na nich dotyčným sluší.Někteří dokonce poukazovali na to, jak mladistvě vypadají: „Tyjo, dvacítky.“Agáta HanychováAgáta Hanychová je česká modelka, majitelka modelingové agentury, moderátorka a také příležitostná herečka. V roce 2005 se stala druhou vicemiss České republiky. V současné době se prezentuje jako módní návrhářka. V roce 2020 je moderátorkou na Mall TV v pořadu Mall Boxing (společně s Natálií Kotkovou nebo Jitkou Nováčkovou).Pokud jde o její soukromý život, v současné době je tato kráska rozvedená. Jejím manželem byl muzikant, herec a moderátor Jakub Prachař, za kterého se vdala v roce 2013. S ním má dceru Miu, která se jim narodila v roce 2017. Z předchozího vztahu s hráčem amerického fotbalu Mirkem Dopitou má ještě syna Kryšpína (2011).Michaela OchotskáMichaela Ochotská je česká televizní moderátorka, herečka a modelka. V roce 2015 se provdala za profesionálního tenistu Lukáše Rosola, s nímž má syna Andrého. Láska páru však nevydržela příliš dlouho a již v prosinci roku 2016 manželé oznámili rozchod. Ochotská se tak se svým mužem rozvedla o necelý rok později, a to v listopadu roku 2017. Rosol se pak znovu oženil se svou novou přítelkyní.Jako herečku mohou lidé Ochotskou znát díky televiznímu seriálu Pojišťovna štěstí, ale diváci ji mohli vidět na obrazovkách také jako moderátorku na TV Nova, kde působila v Televizních novinách.

