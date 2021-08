https://cz.sputniknews.com/20210810/hrozi-nova-migracni-vlna-nehlede-na-nastup-talibanu-deportace-musi-pokracovat-apeluje-sest-zemi-eu-15449113.html

Hrozí nová migrační vlna. Nehledě na nástup Tálibánu deportace musí pokračovat, apeluje šest zemí EU

Postup Tálibánu* nemá zastavit deportaci neúspěšných žadatelů o azyl z Afghánistánu. S tímto stanoviskem se na Evropskou komisi obrátilo šest členských zemí... 10.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-10T19:54+0200

Tálibán, který je známý uplatňováním tvrdého islámského práva, si v posledních týdnech a dnech připsal na konto několik významech vítězství. Ozbrojencům se podařilo ovládnout část hranic Afghánistánu a obsadit strategická provinční centra. Mnozí civilisté před postupem extrémistů prchají na území ovládané vládními silami a kdo může, tak i za hranice.Přesto všechno podle zjištění agentury Reuters Rakousko, Dánsko, Belgie, Nizozemsko, Řecko a Německo sepsaly dne 5. srpna dopis Evropské komisi, ve kterém varují před ukončením deportací Afghánců. Podle nich ti, kteří nezískají azyl, se musí vrátit do své vlasti.Šestice zemí po Evropské komisi chce, aby zintenzivnila dialog s afghánskou vládou o tom, jak zajistit, aby návrat migrantů pokračoval i v příštích měsících.Podle agentury Reuters se mnoho zemí EU obává, že postup Tálibánu může vyvolat novou migrační krizi podobné té, která se odehrála v letech 2015 a 2016, kdy destabilizace zemí v severní Africe a na Blízkém východě vyhnala miliony lidí ze svých domovů a ti pak hledali útočiště v EU.Ačkoli tehdy některé země, především právě Německo, vystoupily za solidaritu s uprchlíky, v důsledku to vedlo k posílení ultrapravicových stran napříč evropským kontinentem. Mnoho zemí proto svou dřívější migrační politiku přezkoumalo.Zástupci Evropské komise potvrdili, že dopis dostali a nyní se připravují odpověď. Na dotaz, zda Komise považuje Afghánistán za bezpečnou zemi pro návrat migrantů, mluvčí unijní exekutivy uvedl, že je na členských zemí, aby o tom rozhodly.O tomto tématu se nejspíše bude jednat na mimořádném zasedání ministrů vnitra EU, které je naplánováno na 18. srpna. Schůzka se má především věnovat nelegální migraci na hranicích Litvy, Lotyšska a Polska s Běloruskem.Připravte se na vlnu uprchlíků z AfghánistánuOd roku 2015 o azyl v EU požádalo zhruba 570 tisíc Afghánců, z toho v roce 2020 až 44 tisíc. Afghánistán se tak stal druhým největším nahlašovaným státem původu. Kvůli bojům v zemi své domovy muselo opustit přes 4,6 milionu lidí. Šestice zemí proto v dopise navrhuje, aby se zintenzivnila spolupráce nejen s Afghánistánem, ale i Pákistánem a Íránem.Ačkoli podle unijního zdroje agentury Reuters jen v posledních měsících v Afghánistánu přibylo 400 tisíc vnitřně přesídlených osob a v posledních dnech roste počet těch, kdo utíká do sousedního Íránu, situace není podle něj tolik dramatická, jako to bylo v případě Sýrie a Iráku. Nicméně přiznal, že násilná deportace bude nyní složitá.Pracovnice Nadace Konrada Adenauera Ellinor Zeinoová mezitím varovala, že tisíce lidí z afghánských provincií, které ovládal Tálibán, míří do Kábulu. V rozhovoru pro německý týdeník Focus varovala Evropu před další masivní migrací.* teroristická organizace zakázaná v Rusku

