https://cz.sputniknews.com/20210810/jak-spravne-vybrat-hrusky-odbornici-upozornuji-na-jednu-zvlastnost-15432430.html

Jak správně vybrat hrušky? Odborníci upozorňují na jednu zvláštnost

Jak správně vybrat hrušky? Odborníci upozorňují na jednu zvláštnost

Zralost hrušky se dá zjistit podle měkkosti, je třeba stlačit krček v blízkosti řapíku, uvádí se ve zprávě agentury Ruský systém kvality (Roskačestvo). 10.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-10T09:24+0200

2021-08-10T09:24+0200

2021-08-10T09:24+0200

zdraví

potraviny

jídlo

dieta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/972/26/9722631_0:217:1920:1297_1920x0_80_0_0_11a5efe75c9a74b6babc51b6fa5feae4.jpg

Podle barvy se zralost hrušky určit nedá, u většiny druhů svědčí barva pouze o tom, jaké množství slunce na něj padalo během uzrávání.Hrušky sklízejí ještě nazelenalé, dozrávají během uchování a dopravy. Když si kupujete tvrdé hrušky, můžete je pak nechat dozrát doma, dát do papírového sáčku a nechat několik dní při pokojové teplotě. Když přidáte zralejší hrušku, banán, nebo jablko, dozrávání bude rychlejší. Sezonní hrušky jsou bohaté na vitamín C, K a měď. „Aby byla konzumace jenom zdravá, není dobré kupovat ovoce s poškozenou slupkou, hnědými skvrnami, důlky, pachem kvasu, plísně nebo hniloby,“ radí experti.Jak si vybrat meloun?Zralý a chutný meloun se dá koupit až na konci léta, konzumovat ho je lepší dopoledne, řekli Sputniku v tiskové službě Roskačestva.„Zralý meloun se dá poznat podle příznačné vůně, i když jsou druhy, jež téměř anebo vůbec nevoní. Vůně může být ale různá. Vůně přezrálého melounu připomíná vůni vína,“ připomněli v tiskové službě.Kůra zralého melounu se dá trochu stlačit, ale když důlek zůstane, je nejspíš přezrálý. Na povrchu musí mít síť nebo pruhy, ty jsou pro tento druh příznačné. Podle zvuku zaťukání nebo cvaknutí melouny obvykle nevybírají, je to ale přípustné pro druhy s tlustou kůrou, u zralého melounu musí být zvuk hluchý.„Meloun obsahuje dost glukózy. Proto se má raději konzumovat dopoledne, může to být třeba druhá snídaně anebo po obědě jako dezert. Optimální porce činí 200-300 gramů,“ informovala tisková služba. Příliš velké množství není dobré, protože meloun je bohatý na vlákninu, která ve velkém množství může způsobit průjem.

https://cz.sputniknews.com/20210809/vedeli-jste-ze-baklazany-obsahuji-jedovatou-latku-dietolozka-prozradila-jak-je-spravne-vybirat-15428968.html

https://cz.sputniknews.com/20210808/chystate-se-do-chorvatska-obeznamte-se-s-nebezpecnymi-morskymi-tvory-kteri-tam-na-vas-cihaji-15428746.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

potraviny, jídlo, dieta