Jak uvařit vejce, aby se dala snadno oloupat: trik, o kterém se neví

Vařená slepičí vejce jsou pro většinu lidí nezbytnou součástí jídelníčku. Při vaření vajec se však často vyskytují problémy s jejich čištěním.

Takový postup má ale smysl pouze v případě velkého počtu vajec; pokud jich uvaříte jen pár, je snazší je oloupat obvyklým způsobem.Co by mohlo být ještě jednodušší? Vejce vložte do vroucí vody, počkejte určitou dobu a vytáhněte je. Pokud použijete takový způsob, bude ve většině situací složité vejce oloupat.Aby se vejce snadno loupala, měla by se nejprve zahřát na pokojovou teplotu a teprve poté vložit do vroucí vody. Zajímavá je i skutečnost, že čerstvá vejce se po uvaření hůře loupou, protože mají ve skořápce mělké póry.Nejsnadněji se čistí vejce, která byla v chladničce týden nebo déle. V takovém případě začne skořápka ztrácet vlhkost a póry se zvětšují, takže skořápka není tak nacpaná.Technika vařeníVejce musí být vždy položena do horké vody, rozdíl teplot usnadňuje další čištění. Když jsou vejce uvařená, vložte je na několik minut do studené vody. Poté vodu slijte a rukama opatrně rozlomte skořápku.Poté se vejce vloží na 5 až 10 minut do studené vody. Tato doba postačí k tomu, aby voda pronikla vrstvou skořápky a vejce se snadno oloupala. Je lepší začít loupat na konci, kde se nachází vzduchová kapsa.Obecná pravidla pro vaření vajecSamozřejmě stojí za to připomenout si základní pravidla, protože mnoho lidí o nich ani neví. Základní pravidla jsou následující:1) Pokud vejce vyndáte z lednice, vložte jej pouze do vlažné nebo studené vody. Je lepší nechat vejce zahřát na pokojovou teplotu.2) Do vody lze přidat několik špetek soli, aby se zabránilo prasknutí skořápky.3) Pokud se vejce vaří déle než 15 minut, může být velmi škodlivé pro vaše zdraví.Pokud zapomenete, jak dlouho jste vajíčka vařili, může je zkontrolovat otočením. Pokud se otáčí rychle, jsou hotová, pokud se otáčí pomalu, je třeba je ještě vložit do vody.Nejzdravější způsob přípravy vajecKromě vařených vajíček doporučují odborníci přípravu míchaných vajíček. Například nejlepší ze všeho jsou prý míchaná vajíčka s nízkotučným mlékem.Naopak smažená vejce ve formě volského oka patří k tomu nejškodlivějšímu způsobu přípravy vajíček, jelikož tento proces zdvojnásobuje obsah tuku v daném produktu.Vejce obsahují více než 40 vitamínů - cholin, B1, B2, B6, B9, B12, A, C, D, E, K, H a PP a také mnoho stopových prvků i makroprvků, například draslík, vápník, hořčík, zinek, selen, měď, mangan, železo, chlor, síru, jod, chrom, fluor, molybden.

