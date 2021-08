https://cz.sputniknews.com/20210810/klickujici-babis-z-koho-ma-vetsi-strach-rozhodnuti-ohledne-koudelky-do-opozice-prineslo-zmatek-15441003.html

„Kličkující Babiš. Z koho má větší strach?“ Rozhodnutí ohledně Koudelky do opozice přineslo zmatek

Kvůli jmenování ředitele BIS se v Česku rozhořela politická debata. Opoziční koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), která stejně jako další koalice Pirátů a STAN, Koudelku podporuje, podnítila kvůli nynější situaci svolání mimořádné schůze dolní komory.V pondělí nicméně poslanci koalice Spolu uvedli, že po oznámení premiéra o pověření Koudelky vedením BIS návrh na páteční mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny stáhli.Naopak kritické jsou k nynějšímu řediteli civilní kontrarozvědky hnutí SPD a KSČM.V pondělí v souvislosti s informacemi, že chce jmenování nového šéfa BIS Babiš nechat na příští vládě, hovořili zástupci ODS, TOP 09, KDU-ČSL či STAN o tom, že premiér má ze Zemana strach.Trojkoalice Spolu deklarovala, že v případě své budoucí účasti ve vládě jmenuje Koudelku ředitelem kontrarozvědky.Předseda Pirátů Ivan Bartoš porovnal Babišovy kroky se zápletkou seriálu Hra o trůny.Premiér Babiš včera novinářům popřel, že s Koudelkovým trvalým jmenováním otálí z obavy z prezidentovy reakce.Zároveň odmítl sdělit, zda by v případě volebního úspěchu a opětovného usednutí do premiérského křesla Koudelku ředitelem BIS jmenoval.Dotyčný poukázal rovněž i na dvojí metr opozice. V případě nejvyššího státního zástupce prý žádala, aby nástupce Pavla Zemana jmenovala až vláda vzešlá z říjnových voleb, zatímco nyní trvá na prodloužení Koudelkova mandátu Babišovým kabinetem.Názor prezidenta ZemanaKoudelka byl opakovaně kritizován ze strany prezidenta. Miloš Zeman šestkrát odmítl plukovníka Koudelku povýšit do hodnosti generála, jak navrhovala vláda. V roce 2018 prezident řekl, že BIS tvrdí, že se to v Česku hemží ruskými a čínskými špiony, ale zatím neodhalila jediného. Při této příležitosti Zeman označil důstojníky kontrarozvědky za „čučkaře“. V poslední době zpochybnil třeba výsledky vyšetřování výbuchů muničního skladu ve Vrběticích, za kterými stáli podle BIS agenti ruských tajných služeb.Koudelka byl naopak za svoji práci oceňován v zahraničí. Před dvěma lety například převzal v sídle americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) cenu George Teneta – nejvyšší ocenění za zahraniční spolupráci udělované jednou za rok. Koudelka navštívil centrálu CIA během návštěvy Spojených států, na které doprovodil Babiše.Ředitele BIS jmenuje podle zákona o bezpečnostních službách vláda po projednání ve sněmovním bezpečnostním výboru.

