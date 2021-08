https://cz.sputniknews.com/20210810/lotyssko-vyhlasilo-na-hranicich-s-beloruskem-nouzovy-rezim-15444399.html

Lotyšsko vyhlásilo na hranicích s Běloruskem nouzový režim

Lotyšská vláda jednomyslně podpořila zavedení nouzového režimu na hranici s Běloruskem, a to kvůli prudkému nárůstu počtu nelegálních migrantů. Prohlásila to... 10.08.2021, Sputnik Česká republika

Lotyšské ministerstvo obrany uvedlo, že je připraveno pomoci chránit tamní hranice.Podle šéfa lotyšské státní pohraniční stráže Guntise Pujatse bylo během uplynulého dne na lotyšsko-běloruské hranici zadrženo asi 200 nelegálních migrantů.Situace na hranicích s BěloruskemPřipomeňme, že situace v příhraničních oblastech se v poslední době znatelně zhoršila. Státní hraniční výbor Běloruské republiky opakovaně prohlásil, že Vilnius násilím vyhání uprchlíky ze země a nechává je bez potřebné lékařské pomoci a s újmami na zdraví.Dnes měla například litevská strana vyhnat na hraniční čáru těhotnou cizinku v bezvědomí. Dne 4. července tam byl zase ve vážném stavu nalezen Iráčan, který později zemřel na hemoragický šok způsobený ztrátou velkého množství krve. Na těle zemřelého byly navíc nalezeny stopy po nejméně 30 ranách tvrdými tupými podlouhlými předměty. Odborníci v současné chvíli nevylučují, že se mohlo jednat o hole nebo obušky. Vyšetřovací výbor Běloruska zahájil trestní řízení podle článku „vražda“.Následně byla na pokyn běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka posílena bezpečnost státní hranice.Lukašenko následně zdůraznil, že jeho země již nemá v plánu omezovat tok migrantů do zemí EU, a to kvůli sankcím Západu. Minsk na to podle něj „nemá ani peníze, ani sílu“.Zmiňme také, že Litva hlásí v poslední době růst počtu zadržovaných nelegálních migrantů na hranici s Běloruskem. Podle nejnovějších údajů od začátku tohoto roku bylo v Litvě na hranici s Běloruskem zadrženo přes 4 tisíce nelegálních migrantů. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko ze své strany prohlásil, že Minsk už nemůže zadržovat proud nelegálních migrantů do zemí EU.V poslední době bylo i v Polsku zaznamenáno zvýšení počtu nelegálních migrantů na hranici s Běloruskem. Ve čtvrtek bylo zadrženo 71 cizinců (23 mužů, 15 žen a 33 nezletilých). Neměli u sebe žádné doklady. Všichni jsou pravděpodobně občany Afghánistánu. Ve středu bylo na tomto úseku hranice zadrženo 61 nelegálních migrantů z Iráku, Íránu a Kamerunu.

Adonis Adonis Kdyby za tím bolševickým zmrdem nestál Putler, který chce schlamstnout Bělorusko, dávno by visel na nejvyšším kandelábru....ne že ho to stejně nečeká... 4

Karel Adam Pobaltí hrdinsky vystupovalo proti Lukašenkovi a teď potupně pláčou v Bruselu, ale Saša nezačal. 1

