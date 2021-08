https://cz.sputniknews.com/20210810/nedelejte-takovou-chybu-jako-ja-mlady-slovak-na-kysliku-lituje-ze-nesel-na-ockovani-video-15447045.html

„Nedělejte takovou chybu jako já!“ Mladý Slovák na kyslíku lituje, že nešel na očkování. Video

„Nedělejte takovou chybu jako já!“ Mladý Slovák na kyslíku lituje, že nešel na očkování. Video

„Beru to jako velkou a zásadní chybu, že jsem nebyl očkován. Pokud by šel vrátit čas, okamžitě se naočkuji.“ Takový vzkaz posílá 29letý Tibor z nemocničního... 10.08.2021, Sputnik Česká republika

Video zveřejnila Univerzitní nemocnice Bratislava. Tibor v něm přiznává, že nepatřil k žádným antivaxerům, ale očkování nebral velmi vážně, protože, jak sám říká, necestoval.Poznamenal také, že jeho nemoc měla zpočátku lehký průběh, ale po několika dnech se u něj projevila slabost a horečka.Osmý den si musel zavolat záchranku, protože si naměřil saturaci, tedy nasycení krve kyslíkem, 75 procent. Obvyklá hodnota je přitom mezi 95 a 99 procenty. Skončil tak v nemocnici napojený na kyslík.Proto nyní vyzývá ostatní, aby covid brali vážně a nechali se naočkovat.Paradoxně se Tibor ještě v zimě nechal očkovat proti pneumokokům i chřipce. Bohužel na první termín očkování proti koronaviru nešel a později na to zapomněl. Nyní věří, že léčba zabere a co nejdříve půjde domů.Gröhling vyzval mladé k očkování: Důvěřujte vědě a výzkumuMinistr školství Branislav Gröhling vyzval mladé lidi, aby se dali očkovat.„Všichni tito mladí lidé si uvědomují, že pokud jde o bezpečnost a zdraví musíme se spojit a společně vyslat jednotný signál všem mladým lidem. Chceme vyzvat mladé lidi, aby důvěřovali vědeckým poznatkům a výzkumu, aby očkování před začátkem školního roku využili a aby si o očkování promluvili s rodiči,“ prohlásil ministr.Nejproočkovanějšími regiony ve věkové kategorii 12 až 17 let jsou Bratislava (43 procent), Senec (38 procent), Pezinok (35 procent), Malacky, Dunajská Streda a Žilina (27 procent), Banská Bystrica, Trenčín a Trnava (26 procent).Do losování o očkovací prémii se zaregistrovalo půl milionu lidí, tvrdí MatovičO očkovací prémii má podle informací slovenského ministerstva financí zájem až čtvrtina všech očkovaných lidí. Do losování o očkovací prémii se zapojilo 52 procent mužů a 48 procent žen.Ministerstvo dodává, že podle průzkumu Slovenské akademie věd očkovací prémie dokázala přesvědčit 146 tisíc lidí, kteří s očkováním váhali, nebo vůbec neplánovali dát se očkovat.Losovat se začne v neděli 15. srpna. Dohromady se podle Matoviče rozdělí 110 tisíc cen za období 12 týdnů. Ceny na očkovací prémii dosáhnou přibližně 21 milionů eur.

Červenáček I proti indické mutaci mR vakcíny trochu zabírají. Ale vakcinovaný zůstává roznašečem a co čtu i subjektem, ve kterém se rodí nové kmeny. Roušky jsou na dvě věci. Projdou jimi jemné aerosoly, které jsou také nakažené a dochází i k úniku vydechovaného vzduchu kolem roušky. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 1

Martin Dindy Kovid až príliš dobre poslúžil na systémové zmeny, umožnil obchádzať pravidlá demokratickej spoločnosti tým že spoločnosť riadi vyhláška úradu verejného zdravotníctva. Ľudia nestíhajú sledovať zmeny ktoré akoby šli podľa scenára. Len na okraj nové občianske budú už len s otlačkami prstov. Totalita vyžaduje kontrolu spoločnosti a hľadanie vnútorného nepriateľa. Čakajú nás svetlé zajtrajšky. Idem zahodiť kľúče s ktorými som bol s rodičmi štrgať 1

