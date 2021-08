https://cz.sputniknews.com/20210810/nekale-predvolebni-boje-sdileni-hoaxu-mezi-koalici-piratistan-a-spolu-pomalu-vrcholi-15449410.html

Nekalé předvolební boje: Sdílení hoaxů mezi koalicí Piráti/STAN a Spolu pomalu vrcholí

Nekalé předvolební boje: Sdílení hoaxů mezi koalicí Piráti/STAN a Spolu pomalu vrcholí

Podzimní volby se blíží a mezi některými stranami to pořádně vře. Skutečnost, že se boje odehrávají i na nižší úrovni, konkrétně mezi krajskými kandidáty na... 10.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-10T21:08+0200

2021-08-10T21:08+0200

2021-08-10T21:08+0200

česko

volby

předvolební kampaň

dezinformace

pirátská strana

kampaň

kdu-čsl

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1073/48/10734818_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_f1c94a47b0612ec133ddc272017d9a1a.jpg

Daný spor odstartovala kandidátka za koalici Spolu v Moravskoslezském kraji Markéta Vyvlečková, když se na jejím profilu na sociální síti objevila nepravdivá informace týkající se Pirátů. Na Twitteru totiž publikovala obrázek s logem koalice Pirátů se Starosty, u něhož bylo napsáno:Vše ještě umocnil její osobní komentář, který zněl: „LOL. Budou kolegové z Pirátské strany dělat také kampaň, nebo si do října vystačí s antikampaní? Babička vám vzkazuje, že daň ze vzduchu nezavedli ani komunisti a ti zavedli šíleně nesmyslů.“To však Česká pirátská strana nenechala bez povšimnutí a odezva přišla v podstatě hned. Přímo pod tímto postem totiž zareagoval kandidát za Piráty ze Zlínského kraje Jiří Knotek. I ten se podělil o zajímavý obrázek. Byla na něm Vyvlečková sesloganem „Legalizujeme sňatky kněží s dětmi“.Knotek pak následně uvedl, že obrázek našel na internetu a že není jeho autorem.„Je to nedůstojné.“Reakce protistrany se však političce zřejmě nezamlouvala a ostře se proti ní ohradila na síti. Uvedla, že je to nedůstojné.Na její stranu se pak postavil také její kolega, lidovec Tomáš Zdechovský. „Já myslel, že u Vás nemá šovinismus místo,“ podotkl.A zastání Vyvlečková našla také u bývalého předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka.Piráti s tím nechtějí mít nic společnéhoPokud jde o samotnou Českou pirátskou stranu, její mluvčí odmítla, že by Piráti měli s šířením hoaxu něco společného.

Jiri Borunsky Kdo jinému jámu kopa,sám do ni padá 0

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

volby, předvolební kampaň, dezinformace, pirátská strana, kampaň, kdu-čsl