Má slovenská církev problémy? Bývalý velvyslanec ve Vatikánu spekuluje o důvodech návštěvy papeže

Papež František chtěl Slovensko zřejmě navštívit již dříve, a to z nějakého důvodu, který nechtěl zveřejnit. Řízení eucharistického kongresu v Budapešti v září... 10.08.2021, Sputnik Česká republika

„Svědčí o tom jeho zmínka o dvou hodinách cesty autem (z Budapešti) do Bratislavy. Trvání a program jeho pobytu na Slovensku dokazují, že František má důvod k plnohodnotné apoštolské cestě na Slovensko, o kterém alespoň prozatím nechce mluvit,” přiblížil bývalý slovenský velvyslanec ve Vatikánu (2007 - 2013).Důvodů návštěvy je podle něj zřejmě více, jedním z nich může být neuskutečnění návštěvy Benedikta XVI.Program papežovy návštěvy povinně obsahuje setkání s hlavou státu, biskupy a alespoň jednu mši pro veřejnost.Jistý čas bylo zvykem, že plán papežových cest na kalendářní rok byl zveřejněn už koncem předchozího roku. Během pontifikátu Benedikta XVI. se vzhledem k jeho zdravotnímu stavu od této praxe upustilo.Připomněl, že zářijová návštěva Františka na Slovensku byla oficiálně oznámena jen asi dva měsíce předem, i když papež ji naznačil už během březnového letu z Iráku.Při návštěvě papeže se „vyžaduje“ pozvání od hlavy státu i biskupů země. Kromě toho papež zvažuje významné výročí či předem plánované události a naléhavost situace v dané zemi, ozřejmil Dravecký, který během svého působení ve Vatikánu usiloval o návštěvu papeže Benedikta XVI. Tehdejší hlava katolické církve měla navštívit Slovensko u příležitosti 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje, které připadalo na rok 2013. Vzhledem ke zhoršujícímu se zdravotnímu stavu však měl pontifex dorazit na Slovensko o rok dříve.Zmiňme, že Benedikt cestoval podstatně méně než jeho předchůdce, „velký přítel Slovenska“ Jan Pavel II., ovšem kdyby se jeho cesta uskutečnila v roce 2012, bylo by to od poslední papežovy návštěvy pouze devět let, poukázal bývalý velvyslanec.Příjezd papeže Františka bude již čtvrtou cestou Svatého otce na Slovensko. Papež Jan Pavel II. totiž navštívil Slovensko v letech 1990, 1995 a 2003. Ředitel tiskové služby Svaté stolice Matteo Bruni v souvislosti s tím upřesnil, že papež František navštíví na pozvání světských úřadů a biskupských konferencí 12. září Budapešť a ve dnech 12. - 15. září slovenská města Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín-Stráže.

ToMašek toho velmistra vám závidím.... pokud potřebujete věřit, jděte do pravoslovanského. nemají tolik špíny, zlodějin a krve na prackách... 1

hela před revolucí tam žádní chudí nebyli .kde se tam teď vzali ? 0

