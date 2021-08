https://cz.sputniknews.com/20210810/prvni-olympijsky-sportovec-ktery-se-nakazil-covidem-19-behem-letu-do-tokia-pozaduje-odskodneni-15444197.html

První olympijský sportovec, který se nakazil covidem-19 během letu do Tokia, požaduje odškodnění

Agentura zastupující Ondřeje Perušiče, beachvolejbalistu nakaženého koronavirem, zahájila jednání o náhradě škody. 10.08.2021, Sputnik Česká republika

Jeden z účastníků olympiády - beachvolejbalista Ondřej Perušič, účastník Olympijských her v Tokiu, který se nakazil covidem-19 během letu z Prahy do Tokia, požaduje po Českém olympijském výboru finanční náhradu.Vzhledem k nákaze mohl Perušič se svým spoluhráčem Davidem Schweinerem nastoupit až od druhého utkání olympijského turnaje a nejen to, kvůli úvodní kontumaci bohužel vypadli už ve skupině.Po návratu z olympiády se oba sportovci rozhodli, že budou požadovat finanční náhradu. Sdělil to Martin Lébl, mluvčí agentury Sportfin, která oba olympijské sportovce zastupuje.Perušič uvedl, že na palubě letadla, kterým letěli do Tokia, určitě došlo k porušení protiepidemických předpisů, a to zejména ohledně nošení roušek a respirátorů. „Do jaké míry se jedná o odpovědnost organizátora letu nebo jednotlivých pasažérů, by měl rozhodnout nezávislý vyšetřující orgán,“ řekl.S úrovní vyšetřování, jak vlastně let probíhal, nejsou spokojeny ani beachvolejbalistky Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová. Nausch Sluková měla rovněž po příletu do Tokia pozitivní test na koronavirus.„Počkáme si na kompletní závěry veškerých vyšetřování, ale je jisté, že někde se stala chyba. Cítím snahu problém bagatelizovat a přehodit na nás sportovce, že jsme nebyli zodpovědní. To mě na tom všem mrzí asi nejvíc,“ uvedla Nausch Sluková.Hermannová dodala, že přestože ztratila možnost účastnit se olympijských her, dodnes ji nikdo z Českého olympijského výboru nekontaktoval.Podle slov jejich trenéra Simona Nausche se tímto případem zřejmě nikdo moc nechce zabývat. „Prioritou se zdá spíše to, aby se na celou situaci rychle zapomnělo, než aby se odhalila pochybení a nastavila opatření, aby k takové sportovní tragédii v budoucnu už nikdy nedošlo,“ prohlásil Nausch.Infekci koronaviru mohl mezi účastníky české olympijské výpravy zanést lékař Vlastimil Voráček, který již dlouhá léta vykonává funkci lékaře ženského tenisového týmu. Tento lékař bohužel nebyl očkovaný, stejně jako čtyři další účastníci výpravy, kteří měli nakonec pozitivní test na koronavirus. Jediným naočkovaným členem sportovní výpravy, který se koronavirem nakazil, byl volejbalista Ondřej Perušič.Portál Seznam Zprávy uvádí, že výsledky pátrání pražských hygieniků ukázaly, že ještě před odletem do Tokia se Voráček setkal se „třemi blízkými osobami“, které měly později pozitivní test na koronavirus.„Seděla jsem se Simonem jen ob jednu řadu za doktorem Voráčkem, a to celou cestu do Tokia,“ sdělila volejbalistka Nausch Sluková.„Když jsem pak zpětně četla vyjádření hygieny, tak jsem zcela nepochybně byla, z pohledu toho, jak jsme v letadle seděli, blízký kontakt pana doktora Voráčka, který byl prvním pozitivně testovaným po příletu do Tokia. Stejně tak Simon, moje parťačka Bára, Ondra Perušič s Davidem Schweinerem i jejich trenérem Andreou Tomatisem. Přímo v řadě za námi pak seděl stolní tenista Pavel Širuček,“ upřesnila sportovkyně Nausch Sluková.Právě stolní tenista Pavel Širuček měl také později pozitivní test na covid-19. Kromě něho měl stejné výsledky testů doktor Voráček, volejbalistka Nausch Sluková, trenér Simon Nausch, volejbalista Ondřej Perušič a cyklista Michal Schlegel.

Seki18 Jak někdo zjistí kdo koho nakazil? a jaký je rozdíl v roznášení, když se nakazil neočkovaný, ale také očkovaný? 0

