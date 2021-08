https://cz.sputniknews.com/20210810/rakouske-hory-maji-dalsi-obet-po-padu-tam-zemrel-76lety-cesky-turista-15439945.html

Rakouské hory mají další oběť. Po pádu tam zemřel 76letý český turista

Rakouské hory mají další oběť. Po pádu tam zemřel 76letý český turista

Rakouská tisková agentura včera večer informovala, že v rakouské spolkové zemi Salcbursko zemřel 76letý český turista, který při sestupu z hory Schafberg... 10.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-10T07:28+0200

2021-08-10T07:28+0200

2021-08-10T07:28+0200

česko

česká republika

rakousko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/15439903_0:42:3085:1777_1920x0_80_0_0_41ce5aa0b711d43561d4de9879b90497.jpg

K neštěstí došlo v oblasti Solné komory východně od Salcburku. Česká rodina i s 76letým mužem vyjela ozubnicovou železnicí na 1782 metrů vysoký Schafberg, odkud všichni začali sestupovat do St. Wolfgangu.Ve výšce 1430 metrů 76letý muž zavrávoral a nedokázal se chytit ocelového jištění. Spadl z třicetimetrové kolmé skály a dalších 50 metrů sjel po strmém terénu.K muži přiletěl vrtulník, ale lékař muže v místě dopadu nalezl mrtvého.Čeští hasiči bojují s řeckými požáryČeští hasiči po příjezdu do Řecka již vybudovali základní tábor. Nyní vyrazili na místa požárů, aby začali s hašením. Čeká je hodně práce, říkají.„Dorazili jsme na místo. Provádíme průzkum přiděleného sektoru. Richard Franc, velitel jednotky, popisuje situaci na místě. Základní tábor budujeme ve vesničce Doxa, nedaleko jezera Ladon. To nejtěžší nás ale teprve čeká,” uvedli hasiči na svých sociálních sítí.Velitel jednotky Richard Franc na videu sdělil detaily toho, co se hasičům po příjezdu již podařilo udělat.

https://cz.sputniknews.com/20210809/to-nejtezsi-nas-teprve-ceka-cesti-hasici-v-recku-uz-bojuji-s-pozary-15437028.html

Červenáček V 76ti není divu. Osobní převeliká nezodpovědnost, možná maloměšťácká nafoukanost. Důchodový systém ČR tím bude posílen. Nepamatuji se, že by v tomto podobném věku, na výstupech sestupech zemřel turista ze Západu. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

1

česká republika

rakousko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, rakousko