„Skutečná lahůdka pro všechny“: Jamie Oliver se podělil o pár triků na dokonalé pečené brambory

Světoznámý kuchař a autor mnohých kuchařských knih Jamie Oliver tvrdí, že jeho recept na pečené brambory v troubě je dokonalý. Brambory totiž budou zvenku křupavé a uvnitř jemné.

Tento recept pochází z kuchařky Jamieho Olivera - Vánoční recepty Jamieho Olivera. Šéfkuchař jej sdílel na svém webu.Jamie tvrdí, že jde o snadný recept, který zvládne i začínající kuchař. Z níže uvedených surovina navíc získáte hned šest porcí a příprava tohoto pokrmu trvá hodinu a 35 minut.Šéfkuchař k receptu ještě dodal, že troubu je třeba předehřát na 190 stupňů.Suroviny:Následně Jamie Oliver nabídl všem kuchtíkům několik kombinací surovin.Kombinace č. 1Kombinace č. 2Kombinace č. 3Postup přípravy:Hned na začátku Jamie řekl, aby si kuchtíci jako první oloupali brambory a nakrájeli je na větší kusy, aby byly všechny rovnoměrně velké. Uvedl, že dvojnásobek velikosti squashové koule je asi správný.„Brambory omyjte ve studené vodě, abyste je zbavili veškerého dalšího škrobu. Poté je vložte do velkého hrnce, zalijte studenou osolenou vodou a vařte sedm minut. Následně je sceďte a nechte tři minuty sušit v páře.“Dále cedník protřepejte, což vám pomůže brambory „načechrat“. Díky tomu budou v troubě křupat.Poté Jamie doporučuje vybrat si kombinaci chutí, kterou preferujete.„Brambory vyklopte na velký plech v jedné vrstvě a přidejte tuk - olivový olej, máslo nebo husí tuk. Poté opravdu dobře dochuťte mořskou solí a černým pepřem,“ dodal.„Brambory vhoďte do tuku (v této fázi byste mohli brambory klidně připravit den předem. Jednoduše je zakryjete potravinovou fólií nebo alobalem a dáte do lednice nebo na chladné místo, dokud nebudou potřeba), pak je pečte po dobu 30 minut, nebo dokud nebudou lehce zlaté a ze tří čtvrtin hotové,“ poznamenal.To však není vše. Teprve v tuto chvíli totiž podle šéfkuchaře přišla ta správná chvíle na jeho „trik“.Jamie proto řekl: „Každý brambor jemně rozmačkejte mačkátkem na brambory, abyste zvětšili povrch - čím více vašich brambor přijde do kontaktu s pánví, tím budou křupavější.“Přidejte jeden dobrý hrnek oleje do malé misky a vyberte bylinky, které si v misce natrháte.Pokud se rozhodnete pro kombinaci chutí č. 2, Jamie doporučuje, abyste si oloupali pár proužků kůry z mandarinky pomocí škrabky.„Rozlomte hlávku česneku a přidejte neloupané stroužky spolu s kapkou červeného vinného octa, pak je rozmačkejte a trochu promíchejte,“ nastínil.Jakmile do brambor přidáte zvolenou chuťovou kombinaci, vše pořádně protřepejte a poté vložte do trouby na dalších 40 až 45 minut.Jakmile brambory zezlátnou, dejte je na talíř vyložený papírovou kuchyňskou utěrkou, abyste z nich odstranili přebytečný tuk. Poté je podávejte s chutnou večeří.

