https://cz.sputniknews.com/20210810/skutecne-vsichni-vedi-jak-komuniste-znicili-nasi-zemi-filip-reaguje-na-tezky-kalibr-ods-15448758.html

„Skutečně všichni vědí, jak komunisté zničili naši zemi?“ Filip reaguje na „těžký kalibr“ ODS

„Skutečně všichni vědí, jak komunisté zničili naši zemi?“ Filip reaguje na „těžký kalibr“ ODS

Co je moc, to je moc. Šéfa komunistů Vojtěcha Filipa rozlítila předvolební kampaň ODS. „Že vám není hanba,“ vzkázal Filip a občanským demokratům vytřel zrak... 10.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-10T23:22+0200

2021-08-10T23:22+0200

2021-08-10T23:22+0200

česko

maďarsko

vojtěch filip

ods

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/06/14752368_0:0:1848:1040_1920x0_80_0_0_032daac16e7d3a58fcd1adbd037a051e.jpg

Oficiální účet ODS na sociálních sítích vyvěsil předvolební status, ve kterém občanští demokraté obvinili komunisty ze zničení země.Filip toto obvinění nepřešel stranou a danou kampaň označil za „těžký kalibr“. „Mohl bych reagovat stejně,“ napsal, „tedy textem, že všichni víme, že naši rodnou zem rozkradla ODS“. Místo toho poskytl několik statistických údajů.Dále obvinil občanské demokraty z největší míry inflace, která připadla na období jejich vlády v 90. letech. „Chápu, že se ODS tímto obdobím nechlubí,“ rýpnul si Filip.Kromě toho Filip připomněl, že většina škol byla postavena za socialismu, stejně jako obchody na venkově, zdravotní střediska, sportovní hřiště „a především pražské METRO“.Dále obvinil ODS z privatizace a likvidace českého národního hospodářství, které skončilo v rukou zahraničního kapitálu.Zmiňme, že ODS v předvolební kampani na komunisty, kteří v preferencích mají kolem šesti procent, útočí opakovaně. Nedávno například zveřejnila klip, ve kterém si Vinnetou ztěžuje u „Dr. Freunda“ na „komanče, kteří nás chtějí nahnat do rezervací na Východě“.

https://cz.sputniknews.com/20210810/zahradil-je-v-soku-proti-pirstanu-se-vede-hybridni-valka-jejich-prohra-bude-vina-dezinformatoru-15441377.html

sorbon

Dobre by bolo nahnat zlocincov z ODS ,z TOP a podobnych siekt,do osad .Kedysi komunisti takych potkanov dokazali zahnat do kanalov.No a bol svaty pokoj.Mylsim,ze je cas opat tie jelita tam zahnat a nedat im sancu rozkradat.Kadejake praviciarkso -liberalni zlocinci by totiz nemali mat moznost spolupodielat sa na verejnom spravovani,kedze je to skodna.Zili sme za cias socializmu,zijeme teraz a dokazeme porovnat.Ved by im ten kapitalizmus zdechol nebyt toho,ze im Europska unia rozdava prachy.Oni v EU dobre vedia,ze dokym davaju,ze obcania maju zapchate usta.Teda sa spravaju presne podla vzoru komunistov.Akonahle pomoc prestane,ludia zacnu somrat a povyhadzuju ich z okien.Preto mi je divna retorika pravicovo-liberalnej chamrade,kedze ich mecenasi sa musia spravat ako u nas za socializmu komunisti.Rusi,preco ste nas zradili darebakom Gorbacovom?Preco ste to tej lemre dovolili?Dnes si otvara na slusnych ludi papulu kadejaka prozapadna luza,"vzdelana" paneuropskymi "skolami".Trebalo nam toho?

1