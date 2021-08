https://cz.sputniknews.com/20210810/slevy-inzeraty-a-premiove-tarify-jak-ve-skutecnosti-funguje-byznys-pasovani-migrantu-do-evropy-15450332.html

Slevy, inzeráty a prémiové tarify. Jak ve skutečnosti funguje byznys pašování migrantů do Evropy?

Slevy, inzeráty a prémiové tarify. Jak ve skutečnosti funguje byznys pašování migrantů do Evropy?

Byznys pašování migrantů do Evropy je bez pochyby zajímá věc. Pašeráci a převozníci navíc neustále zdokonalují své techniky a v poslední době dokonce migranty... 10.08.2021, Sputnik Česká republika

O technikách, inovacích a rozšíření „nabídky služeb“ při pašování s odvoláním na inzeráty na sociálních sítích i policejní zdroje informoval britský list The Daily Telegraph.Ten uvedl, že někteří inzerující pašeráci rovněž ujišťují migranty, že o své peníze nepřijdou, jelikož jim za požadované služby mohou zaplatit až poté, co dorazí do cílové destinace.I přesto, že úřady neustále vyvíjejí tlak a snaží se, aby se inzeráty pašeráků na sociální sítích, jako je třeba Facebook, Instagram či TikTok, neobjevovaly, zatím se jim to nedaří. Takové inzeráty navíc na internetu obvykle visí asi dva až tři dny, než se pašerákům podaří naplnit kapacitu člunů.Deník například vzpomíná video na TikToku, ve kterém zástupce převaděčů migranty nabádá, aby se drželi „důvěryhodných“ pašeráků, kteří jsou schopni zajistit bezpečnou cestu do Velké Británie za sedm tisíc liber (cca210 tisíc Kč).Tři migranti v kamionu na pražském SmíchověPřed pár dny jsme informovali o tom, že při vykládce kamionu na pražském Smíchově objevil řidič v nákladovém prostoru tři migranty. Podle policistů se jednalo o mladé muže původem z Afghánistánu.Jak uvedla policie na sociální síti, v minulém týdnu přijali prostřednictvím tísňové linky oznámení, že v kamionu, který přivezl náklad z Maďarska, se ukrývá několik lidí.Podle jejich slov právě z tohoto důvodu předali dva mladistvé Orgánu sociálně právní ochrany dítěte a třetího devatenáctiletého muže převezli do záchytového zařízení pro cizince. Odtud poputuje nazpět do Maďarska. Z důvodu podezření z převaděčství zadrželi policisté i řidiče.

Červenáček Konečně v usnesení parlamentu jedné z členských zemí EU zaznělo, že masová ilegální migrace osob z jiných kulturních okruhů je nejnebezpečnější způsob hybridní války, jehož cílem je destabilizace napadené společnosti, tedy jde o skutečnou hybridní agresi. Od toho se musí odvíjet naše snaha o postih organizátorů této nepřátelské činnosti, a to i v případech, že se budou skrývat za názvy „bez hranic.“ Litevský zákon, že ilegální překročení státní hranice je trestným činem, za nímž následuje zatčení, internace a deportace, bychom měli přijmout co nejdříve. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

