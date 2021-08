https://cz.sputniknews.com/20210810/sokujici-zjisteni-koureni-snizuje-hladinu-protilatek-po-ockovani-proti-covidu-19-15443724.html

Šokující zjištění: Kouření snižuje hladinu protilátek po očkování proti covidu-19

Šokující zjištění: Kouření snižuje hladinu protilátek po očkování proti covidu-19

Japonští vědci z lékařské univerzity Dokke(Dokkyo Medical University) a Jichi (Jichi Medical University) identifikovali faktory, které ovlivňují koncentraci... 10.08.2021, Sputnik Česká republika

Odborníci v rámci své studie odebrali krev 378 zdravotníkům (255 ženám a 123 mužům) tři měsíce po naočkování druhou dávkou vakcíny Pfizer, aby změřili titry ochranných protilátek proti SARS-CoV-2. Při dané analýze byly zohledněny veškeré údaje o jejich chorobopisu, věku a špatných návycích.Následně vědci srovnali vzorky kuřáků a dobrovolníků, kteří nikdy tabákové výrobky neužívali. Jak se ukázalo, koncentrace protilátek v krvi první skupiny, bez ohledu na pohlaví, byla pod běžnou hranicío 140-250 jednotek. Nicméně, i věk se ukázal jakodalší určujícífaktor, jelikožstarším účastníkům studie byla zjištěna nejnižší hladina IgG.Za zmínku stojí i to, že dle imunologů může odvykání kouření zlepšit individuální účinnost vakcíny. To v podstatě znamená, že ti, kteří s tímto zlozvykem přestali, mají silnější buněčnou imunitu.Mýtus o bezpečnosti nikotinových elektronických cigaretJiž před pár lety vědci z Univerzitní kliniky spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko (UKSH) v Německu zjistili, že riziko při použití elektronických vaporizérů s nikotinem je pro cévy srovnatelné s rizikem při kouření obyčejných cigaret, v některých případech může být dokonce větší. Závěry vědců byly zveřejněny v časopise Vascular Medicine.Výzkumu se zúčastnilo 15 aktivních kuřáků, kteří dávají přednost tradičním cigaretám. Byli rozděleni do tří skupin. První kouřila obyčejné cigarety, druhá elektronické vaporizéry s nikotinem a třetí elektronické cigarety bez nikotinu.V důsledku experimentu vědci zjistili, že vaporizéry s nikotinem měnily ukazatele stavu cév na delší dobu než obyčejné cigarety. Po obyčejné cigaretě byl zvýšený periferický tlak zaznamenáván v průměru 15 minut, vysoký srdeční rytmus v průběhu 30 minut, kdežto vaporizér s nikotinem zvyšoval oba ukazatele v průměru o 45 minut.Kromě toho u lidí z obou skupin, kteří kouřili cigarety s nikotinem, se značně zvyšoval ukazatel tuhosti cévních stěn.Podle slov vědců je pro detailnější výzkum potřeba více účastníků, avšak už teď se dá mluvit o nebezpečí kouření elektronických vaporizérů. Zdůrazňují rovněž, že elektronická cigareta není tak bezpečná, jak se dříve předpokládalo.

