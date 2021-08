https://cz.sputniknews.com/20210810/usa-vysvetlily-proc-biden-povolil-dokonceni-plynovodu-nord-stream-2-15444624.html

USA vysvětlily, proč Biden „povolil“ dokončení plynovodu Nord Stream 2

USA vysvětlily, proč Biden „povolil“ dokončení plynovodu Nord Stream 2

Rozhodnutí amerického prezidenta Joea Bidena nebránit dokončení plynovodu Nord Stream 2 a uzavřít dohodu s Německem bylo gestem dobré vůle směrem k Rusku... 10.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-10T16:43+0200

2021-08-10T16:43+0200

2021-08-10T16:43+0200

svět

usa

joe biden

plynovod

projekt

nord stream 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0e/14831874_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1aa592c1f18bfd7296815f362087cffa.jpg

Dotyčný uvedl, že takový krok Washingtonu sice způsobil předvídatelnou negativní reakci zemí východní Evropy, ale zároveň byl nezbytný nejen pro případné sblížení s Moskvou v budoucnu, stejně jako pro „zastrašení“ Pekingu.Autor článku v této souvislosti připomněl, že Čína je považována za klíčového soupeře USA a celého Západu. A Spojené státy se nestanou garantem bezpečnosti v Evropě, dokud nebudou omezeny čínské ambice. Stejně tak se analytik domnívá, že dialog mezi Moskvou a Západem se kvůli mnoha obtížím neuskuteční okamžitě a Evropané to budou vnímat s velkou obezřetností.Plynovod Nord Stream 2Nord Stream 2 je téměř dostavěný plynovod vedoucí z Ruska do Německa o celkové kapacitě 55 miliard kubíků plynu ročně. Proti tomuto projektu aktivně vystupují USA, které mají zájem na prosazování svého LNG v zemích EU, a také Ukrajina a Polsko, které označují tento projekt za politický. Washington už čtyřikrát zavedl sankce ve snaze zabránit jeho realizaci, výstavba se ale dostala do konečného stádia a má být ukončena do konce léta.Již dříve Berlín a Washington zveřejnily společné prohlášení, v němž se podotýká, že pro realizaci projektu je nutné zajistit pokračování tranzitu plynu přes Ukrajinu po roce 2024. Německo se také zavázalo, že bude usilovat o sankce proti Rusku v případě, „žebude Kreml používat energetický export jako zbraň“.Moskva opakovaně vyzvala k tomu, aby tato situace nebyla politizována, a upozornila na skutečnost, že plynovod je výhodný nejen pro Rusko, ale také pro Evropskou unii.

Karel Adam Ty woe, Američan a dobrodinec, zamáčknul jsem dojetím slzu v oku.... 1

1

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, joe biden, plynovod, projekt, nord stream 2