Už není vyvrhel. Johnny Depp přijede do Karlových Varů na mezinárodní filmový festival

Už není vyvrhel. Johnny Depp přijede do Karlových Varů na mezinárodní filmový festival

Karlovy Vary přivítají na svém 55. ročníku MFF Johnny Deppa, který dorazí během druhé poloviny festivalu a stane se tak jedním z nejvýznamnějších hostů... 10.08.2021, Sputnik Česká republika

Na potvrzení Deppovy účasti si museli organizátoři mezinárodní akce počkat až do poslední chvíle.Britský herec Michael Caine, držitel dvou Oscarů, Evropské filmové ceny a více než čtyřiceti dalších ocenění bude rovněž velmi očekávaným a vzácným hostem Mezinárodního filmového festival v Karlových Varech.Během slavnostního zahájení letošního ročníku festivalu převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.Za neuvěřitelných šedesát let své herecké kariéry ztělesnil více než sto rolí v nejrůznějších filmových a televizních žánrech.Nezůstanou stranou ani domácí tvůrci. Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary obdrží na slavnostní ceremonii 55. ročníku MFF KV režisér Jan Svěrák, který je mimo jiné i držitelem Oscara.Ve čtvrtek 26. 8. v 16 hodin také osobně představí v Městském divadle Karlovy Vary film Jízda, který získal na 30. ročníku MFF Karlovy Vary v roce 1995 Křišťálový glóbus za nejlepší film.Prezident filmového festivalu Jiří Bartoška upřesnil, že tento film si zvolil režisér Jan Svěrák sám.Johnny Depp je nejen filmová hvězda, ale jeho soukromý život má i své stinné stránky.Jeho skandální rozvod s Amber Heardovou mu téměř zničil kariéru. Vyřadili ho z Pirátů z Karibiku, byla zrušena jeho účast ve filmu Fantastická zvířata a Andrew Levitas, režisér filmu Minamata, který se nedávno objevil na plátnech kin s Deppem v hlavní roli, poukázal na to, že filmové studio MGM odkládalo uvádění filmu ze strachu před „reputačními riziky“.Amber Heardová, která obvinila svého bývalého manžela z domácího násilí (i když Depp zase tvrdil, že je to naopak), se má dobře: navzdory internetovým útokům a peticím od fanoušků Johnnyho se ji nikdo v žádném případě nechystal z filmu Aquaman 2 vyřazovat.Nyní se však, jak uvádí USA Today, nakonec podařilo Deppovi dokázat u soudu, že byl v právu. Jak se ukázalo, Amber slíbila, že po rozvodu převede Americkému svazu občanských svobod a Dětské nemocnici v Los Angeles sedm milionů dolarů, které dostala po rozvodu od bývalého manžela, ale neudělala to. Na účet nemocnice žádné prostředky od Heardové nepřišly. Soud nyní uložil Americkému svazu občanských svobod, aby poskytl dokumenty prokazující, že Heardová splnila svůj slib.Depp se domnívá, že slib jeho bývalé manželky byl manipulací, která ovlivnila rozhodnutí soudu v roce 2020, kdy herec prohrál soudní spor s novinami The Sun, které napsaly, že Heardovou bil. S novým rozhodnutím soudu je velmi spokojen, prohlásil jeho mluvčí Benjamin Chu.V každém případě Johnny nabyde morálního uspokojení, ale ztracené role nelze vrátit, a i když přijdou role nové, problémy nemusí zcela zmizet, protože „nahořklá příchuť“ obvykle zůstává.

