V USA se rozhodli přesvědčit Tálibán, aby se vzdal útoků v Afghánistánu

Zvláštní zástupce USA pro otázky afghánského příměří Zalmay Khalilzad se vydal do Dauhá, kde chce jednat o situaci v Afghánistánu a vyzvat Tálibán*, aby... 10.08.2021, Sputnik Česká republika

Americký zástupce Zalmay Khalilzad také bude trvat na tom, aby radikální hnutí Tálibán* ukončilo ofenzívu.Sputniku zdroj v afghánském ministerstvu pro otázky míru potvrdil, že jednání potrvají tři dny. Také uvedl, že začnou v úterý.Dodal také, že na schůzce budou přítomni zástupci radikálního hnutí Tálibán*.Uvádí se, že afghánskou vládu budou na jednáních zastupovat šéf Vysoké rady pro národní usmíření Abdalláh Abdalláh, bývalý vedoucí Národního ředitelství pro bezpečnost (NDS) Mohammed Masoom Stanekzai a ministr pro otázky míru Sadat Mansoor Naderi.Aktuální situaceV Afghánistánu čelí vládní síly bojovníkům Tálibánu již více než rok, ti v posledních měsících obsadili významná území ve venkovských a pohraničních oblastech a podnikli útoky na velká města. K eskalaci dochází na pozadí stahování amerických vojáků, které ruské ministerstvo zahraničí označilo za potvrzení neúspěchu washingtonské mise v Afghánistánu.Tálibán 6. srpna oznámil, že dobyl Zaranj v provincii Nímróz na jihozápadě Afghánistánu. Zaranj je prvním provinčním městem, které Tálibán od roku 2016 obsadil. Od té doby prohlásili, že obsadili správní centra dalších pěti z 34 afghánských provincií, včetně Kundúzu, vzdáleného 60 km od hraničního přechodu do Tádžikistánu.Podle západních médií by přechod Kundúzu pod kontrolu Tálibánu mohl znamenat zlom ve vývoji situace v Afghánistánu. Kábul mezitím popřel jakékoli informace o tom, že by ztratil kontrolu nad Kundúzem. Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že ofenziva Tálibánu v Afghánistánu pokračuje, ale Moskva nemá informace o tom, že by se Tálibán zmocnil Kundúzu. Afghánská armáda dále uvedla, že znovu získala kontrolu nad správním centrem jedné z provincií.*Teroristická organizace zakázaná v Rusku

