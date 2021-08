https://cz.sputniknews.com/20210810/ve-whatsappu-budete-moci-pouzivat-nove-smajliky-napriklad-zenu-s-vousy-15433132.html

Ve WhatsAppu budete moci používat nové smajlíky, například ženu s vousy

Ve WhatsAppu budete moci používat nové smajlíky, například ženu s vousy

V beta verzi populární aplikace WhatsApp byly spatřeny nové emoji. Používat budete moci například emotikonu, která ztvárňuje ženu s vousy. Informoval o tom... 10.08.2021

Aktualizace obsahuje celkem několik desítek nových emoji. Najdete mezi nimi nové výrazy obličeje, párové emotikony a další. Vývojáři navíc přidali smajlíky žen s vousy.Nová sada emotikon je zatím k dispozici pouze v beta verzi aplikace WhatsApp 2.21.16.10 pro zařízení se systémem Android.Podobnou sadu emoji představila společnost Apple již dříve v aktualizaci iOS 14.5, která je distribuována uživatelům iPhonu. Objevilo se v ní 217 nových smajlíků, hned 200 z nich jsou různé varianty párů. U smajlíků s lidmi bylo přidáno více variant barvy kůže, navíc se objevila celá „skupina“ smajlíků žen s vousy.Uživatelé iOS také brzy uvidí novou jehlu, místo červené tekutiny v ní bude průzračná. Uživatelé a média již spekulují, že jde o vyobrazení vakcíny proti covidu-19.Veřejné verze operačních systémů iOS 14.5 a iPadOS 14.5 budou dostupné na jaře. Nová verze umožní odemčení iPhonu, i když bude uživatel v roušce. Také umožní kontrolovat přenos údajů jiným aplikacím.Nová funkce WhatsAppuAplikace WhatsApp zavedla novou funkci View Once, s jejíž pomocí budou všechny odeslané fotografie a videa po jednom zobrazení automaticky odstraněny. Tato dlouho očekávaná funkce má však obrovskou mezeru, kvůli ní už se nemůžete spoléhat na to, že se vám podaří udržet svá tajemství.Jak poukazují média, tato nová funkce má jeden obrovský háček. Příjemci si totiž i nadále mohou zprávu uložit prostřednictvím snímku obrazovky. A na rozdíl od aplikace Snapchat vás nebude WhatsApp varovat, že se tak stalo. Jediné upozornění, které obdržíte, je, že zpráva byla otevřena. O tom, že si člověk pořídil snímek obrazovky, se tak žádným způsobem nedozvíte. To znamená, že zpráva, o které jste si mysleli, že je soukromá, pak může být snadno zveřejněna.Uveďme několik příkladů. Například můžete někomu poslat „fotografii pro dospělé“, dotyčný si ji pomocí snímku obrazovky uschová a pak ji nečekaně zveřejní. Stejně tak můžete třeba poslat PIN kreditní karty partnerovi, který si ho vyfotí. Pokud se ale zařízení tohoto člověka stane terčem útoku hackerů, mohlo by vás to také ohrozit. Posílat něco osobního přes WhatsApp je tak v konečném důsledku velice riskantní.Bezpečnostním doporučením tak zůstává, že byste neměli posílat informace, které nechcete, aby pak byly zveřejněny. A to se týká i někoho, komu důvěřujete, a dokonce i s použitím funkce View Once.

Červenáček Tak to si dětský smajlíkový hračička nedebil K. Olinka🚾, užije zvýšení životní úrovně. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

