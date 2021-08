https://cz.sputniknews.com/20210810/vedci-promluvili-o-nezvratnych-v-prubehu-tisicileti-zmenach-klimatu-15443091.html

Vědci promluvili o nezvratných v průběhu tisíciletí změnách klimatu

Vědci promluvili o nezvratných v průběhu tisíciletí změnách klimatu

Ve světě roste globální teplota, zvyšuje se hladina moře, zvětšují se exhalace kysličníku uhličitého. Vědci varují, že některé změny budou v průběhu statisíců...

Vědci zaznamenávají rychlejší a intenzivnější změnu klimatu ve všech regionech a v celém klimatickém systému. Vyplývá to ze zprávy Mezivládní skupiny odborníků pro klima (IPCC).Mnohé změny pozorované v klimatickém systému včetně atmosféry, oceánu, kryosféry a biosféry, nemají obdoby „za tisíce, dokonce statisíce let“. Některé z nich, mj. pokračující zvyšování hladiny moře, budou nezvratné v průběhu stovek a možná i tisíců let, podotýká se ve zprávě. Na to, aby se normalizovala teplota cestou snížení exhalace skleníkových plynů, včetně kysličníku uhličitého, bude potřeba 20 až 30 let. Hladina moře se bude zvyšovat i nadále, předpovídají vědci, a přírodní kataklyzmata, jako jsou anomální horko a uragány, budou stále častější.Autoři zprávy potvrdili tezi o tom, že odpovědnost za většinu změn klimatu nese člověk. Snižování výronů kysličníku uhličitého je třeba začínat už teď, varují vědci. Pomůže to snížit vliv na podnebí.Ze čtyř posledních desetiletí bylo každé teplejší než předchozí, počínaje rokem 1850, uvádí se ve zprávě IPCC. Globální teplota v prvních dvou desetiletích 21. století, v letech 2001 až 2020, činila v průměru 0,99 stupně Celsia, byla tedy vyšší než v období 1850 až 1900. A v letech 2011 až 2020 byla průměrná globální teplota už o 1,09 stupně vyšší než v letech 1850 až 1900.Průměrná hladina moře se zvýšila v období 1901 až 2018 o 0,20 m. Zvýšení činilo v průměru 1,3 mm ročně v letech 1901 až 1971, 1,9 mm v letech 1971 až 2006 a 3,7 mm v období 2006 až 2018.Generální tajemník OSN António Guterres označil tuto zprávu za výstražný signál pro celé lidstvo. „To zvonění na poplach je ohlušující a předložené důkazy jsou nesporné,“ prohlásil Guterres. Varoval, že nebudou-li v nejbližší době podniknuta neodkladná opatření, hranice zvýšení teploty 1,5 stupně, na které se světové společenství dohodlo, že ji nepřevýší, bude překročena.V roce 2019 časopis Nature oznámil, že v nejbližších třech desetiletích se může hladina světového oceánu zvednout tak vysoko, že mnozí lidé budou muset opustit svá obydlí. Podle názoru odborníků dokonce v případě okamžitého snížení výronů skleníkových plynů se zvýší hladina moře do konce 21. století přibližně o 50 cm, a v tom nejhorším případě i o dva metry, což povede k zatopení obrovských území, kde žijí stamiliony lidí. Asi miliarda lidí žije nyní v oblastech ležících maximálně 10 metrů nad hladinou moře, z nichž asi jedna čtvrtina maximálně jeden metr nad hladinou moře, podotkl časopis.

Zdeněk Krátký Se snižováním exhalace kysličníku uhličitého je třeba začínat už teď, varují vědci. Pomůže to snížit vliv na podnebí. Doporučil bych tedy Mezivládní skupině odborníků pro klima (IPCC), nedýchat a tím neprodukovat žádný oxid uhlíku. 1

