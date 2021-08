https://cz.sputniknews.com/20210810/vedci-zjistili-pricinu-asymptomatickeho-prubehu-covidu-19-u-rady-pacientu-15445713.html

Vědci zjistili příčinu asymptomatického průběhu covidu-19 u řady pacientů

Vědci z Barcelonského institutu globálního zdraví (Španělsko) zjistili, že přítomnost protilátek proti jiným koronavirům v krvi pomáhá tělu zvládat covid-19... 10.08.2021, Sputnik Česká republika

Uvádí se, že odborníci studovali hladinu protilátek v krvi 578 zaměstnanců klinické nemocnice v Barceloně. Měřili hladinu a typ protilátek proti šesti různým antigenům SARS-CoV-2 a dalším čtyřem koronavirům, které způsobují SARS u lidí.Odborníci zjistili, že ti zaměstnanci instituce, kteří prodělali novou koronavirovou infekci bez příznaků, měli na začátku výzkumu vyšší titr protilátek IgG vůči jiným koronavirům než ti, kteří měli středně těžký nebo těžký průběh covidu-19.Imunitní odpověď po zotavení však byla vyšší u druhé skupiny, což svědčí o nižší produkci protilátek proti SARS-CoV-2 u těch lidí, jejichž organismus se již dříve setkal s koronavirem.Celkem existuje 43 druhů koronaviru. Na lidský organismus má vliv jen sedm, ale ne všechny způsobují těžký zápal plic, došli k závěru odborníci.7. srpna bylo oznámeno, že vědci z Lékařské univerzity v Jižní Karolíně (USA) zjistili, že hladina sfingosinu v krevním séru aminoalkoholu může napovídat, jaká forma onemocnění covidem-19 pacienta čeká. Nízká hladina této látky v krvi je předpokladem pro asymptomatický průběh onemocnění.Byl objeven biomarker těžkého průběhu covidu-19Hladina aminoalkoholu sfingosinu v krevním séru může předpovědět, jakou formu bude mít covid-19 u pacienta. Uvedli to vědci z Lékařské univerzity v Jižní Karolíně (USA), jejichž studie byla publikována v časopise Scientific Reports.Bylo otestováno téměř 400 vzorků krevního séra od zdravých lidí a pacientů s různým stupněm závažnosti onemocnění covidem-19. Ukázalo se, že zvýšené koncentrace sfingosinu a také proteinu podílejícího se na jeho produkci, kyselé ceramidázy (AC), jsou spojeny s asymptomatickými infekcemi. Nízká hladina sfingosinu je důležitým předpokladem pro různé projevy onemocnění. Bylo také zjištěno, že ti, kteří trpěli covidem-19 s příznaky, měli hladiny sfingosinu až 15krát nižší, než byla hladina u zdravých lidí.Předpokládá se, že úmrtnost na covid-19 je důsledkem hyperaktivní imunitní reakce na virus v plicích infikovaných pacientů, což způsobuje syndrom akutní dechové tísně. Příznaky se však velmi liší a vědci ani kliničtí lékaři nechápali, proč se u některých pacientů objevují závažné příznaky, zatímco u jiných se neobjevují žádné.Molekuly sfingolipidů jsou důležité pro integritu buněčné membrány a komunikaci mezi buňkami a mohou regulovat zánět a imunitní systém v reakci na různé infekce.Nakonec se ukázalo, že s pravděpodobností 99 % je možné pomocí hladiny sfingosinu v krvi určit, u kterých pacientů s pozitivním testem na protilátky proti SARS-CoV-2 se projeví symptomy onemocnění a u kterých pacientů proběhne nemoc bez příznaků.6. srpna ředitelka Rospotrebnadzoru Anna Popovová uvedla, že podstatná část pacientů s covidem-19 se nakazila od příbuzných. Je to způsobeno nedostatkem imunity v rodinách vůči koronaviru, řekla.Od 18. ledna probíhá v Ruské federaci rozsáhlé očkování proti covidu-19. Očkování je všem občanům poskytováno zdarma. V současné době jsou v zemi registrovány čtyři vakcíny proti koronaviru: Sputnik V, Sputnik Light, EpiVacCorona a CoviVac.

Červenáček

Zřejmě by bylo smysluplné před očkováním testovat hladiny sfingosinu v krvi. Podle zjištění očkovat nebo neočkovat. Nebo do těla dodávat sfingosin. Česká cesta - asi by byl problém s kvalitou a počtem testovacích souprav. Také by vznikly výmluvy, že je třeba dlouhých ověřování v praxi. Hlavně aby zainteresovaní nepřišli o zisky z vakcín a z hospitalizací údajně infikovaných covidem. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅

