WHO varuje před přeshraničním přenosem krvácivé horečky marburg. Jak se projevují její příznaky?

WHO varuje před přeshraničním přenosem krvácivé horečky marburg. Jak se projevují její příznaky?

WHO bije na poplach, v západoafrické Guineji se poprvé objevil extrémně smrtící virus, který již zabil jednoho pacienta.

Virus byl objeven v oblasti města Guéckédou, nedaleko hranic s Libérií a Pobřeží slonoviny. Stejnému regionu jsou připisovány také první případy tamní dosud nejhorší epidemie eboly v letech 2014 až 2016.Pacient, který viru marburg podlehl, nejprve vyhledal lékařskou pomoc na místní klinice, pak se jeho stav rapidně zhoršil. Že jde o virus marburg, potvrdili analytici z guinejských laboratoří a později i Pasteurova institutu v Senegalu.„Možnost, že se virus marburg rozšíří rychle a daleko, znamená, že ho potřebujeme okamžitě zastavit,“ cituje Reuters regionální ředitelku WHO pro Afriku Matshidiso Moetiovou.Za přirozeného přenašeče viru marburg jsou považováni netopýři, přesněji kaloni egyptští. K přenosu z člověka na člověka pak dochází přímým kontaktem s tělními tekutinami infikované osoby. Mezi příznaky onemocnění patří bolest hlavy a svalů, krvácení z různých tělních otvorů a zvracení krve.WHO sice nedoporučovala cestovat do a z Guineje, ale varovala před přenosem viru mezi netopýry a lidmi, což usnadňuje jeho přenos přes hranice.„Potenciální přenos viru mezi koloniemi netopýrů a lidmi navíc představuje zvýšené riziko přeshraničního šíření. Tyto faktory naznačují vysoké riziko na národní úrovni, které vyžaduje okamžitou a koordinovanou reakci s podporou mezinárodních partnerů,“ varovala.Původce horečky marburg patří do stejné třídy jako virus způsobující ebolu. Příznaky horečky marburg jsou podobné příznakům eboly, nicméně odborníci OSN se domnívají, že horečka marburg má ještě vyšší procento úmrtí. Webová stránka WHO uvádí, že průměrná úmrtnost je 50 %, v průběhu minulých ohnisek se míra pohybovala od 24 do 88 % v závislosti na kmeni a kvalitě lékařské péče. Vakcína na léčbu hemoragické horečky marburg ještě nebyla vyvinuta.Poprvé se ohniska nákazy vyskytla v roce 1967 ve dvou německých městech Marburg a Frankfurt a v srbském Bělehradě. Infekce byla spojena s laboratorními pracemi, při kterých vědci využívali kočkodany obecné z africké Ugandy. Nakažené opice pak roznesly nákazu dál a incident vedl až k objevení nového viru.Podle agentury Reuters bylo od roku 1967 zaznamenáno 12 propuknutí infekce viru marburg, západu Afriky se ale ohniska vyhýbala. Případy onemocnění horečkou marburg byly v předchozích letech zaznamenány v Angole, Demokratické republice Kongo, Keni, Ugandě a Jihoafrické republice.

