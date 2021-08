Zahradil je v šoku: Proti PirSTANU se vede hybridní válka, jejich prohra bude vina dezinformátorů

„Tak jasně. Dezinformátoři můžou za ty perly, co poslední dobou padají z pirátských politiků. Třeba za tu o bílých páprdech se sklony k fašismu, kterých je plná Sněmovna. Nebo za tu, že je třeba úplně zrušit právo národního veta při hlasování v EU. Nebo tu, že by nebylo od věci pořádně zdanit ‚nadměrné metry‘. A pokud to v říjnu PirSTAN nevyhraje, bude to důsledek proti nim vedené ‚hybridní války‘. Potvrzují všechny uliční výbory Českých elfů,“ vzal si koalici na paškál europoslanec na svém Facebooku.