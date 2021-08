https://cz.sputniknews.com/20210811/at-zije-kojeni-pagacova-nadchla-sve-sledujici-kdyz-ukazala-napechovany-dekolt-15457791.html

„Ať žije kojení!“ Pagáčová nadchla své sledující, když ukázala napěchovaný dekolt

Herečka a moderátorka Patricie Pagáčová vyrazila za relaxem po Česku. Užila si odpočinek v Hotelu Sen v Senohrabech, který si, jak sama říká, vysnila již dávno... 11.08.2021, Sputnik Česká republika

Daný hotel v zámeckém stylu Patricii učaroval již jako malou. Nyní se jí její přání z dětství splnilo a mohla se na toto kouzelné místo podívat.Pod fotografií se okamžitě začaly hromadit komentáře. Nejen, že jí lidé psali, že je hotel nádherný a dělili se o vlastní zkušenosti, ale posílali jí také mnoho lichotek.A přidávali se další: „I já na něj vždy koukala, když jsme jeli kolem a teď tam pojedeme s manželem na 1. výročí svatby.“Pánskou část osazenstva ale zaujalo zejména to, jak Patricie vypadá. Pozornost tak směřovali hlavně na její napěchovaný dekolt, za který vděčí kojení.Další fanoušek pak byl podobného mínění: „Krásná Patricie, krásné šaty… A ta prsa!“Pozadu však nezůstaly ani ženy: „Krásné šatenky, kéž bych je taky tak naplnila.“Spousta uživatelů následně psala, že je Patricie nádherná žena a že jí mateřství opravdu svědčí.I když jí většina fanoušků outfit chválila, mnozí psali, že vůbec nezáleží na to, co má či nemá na sobě…Patricie PagáčováPatricie Pagáčová, rozená Solaříková, je česká herečka a příležitostná moderátorka. Jako malá se proslavila rolí Aničky Studničkové v seriálu Ranč U Zelené sedmy. Velkou slávu jí však přinesl i seriál Ulice, v němž hrála Terezu Jordánovou, a to již od roku 2005. Zahrála si také v divadle (Dokonalá svatba, Doktor v nesnázích, Fantastická žena) či ve videoklipu „Naše cesty“ od Marka Ztraceného. Kromě toho moderovala pořad Jak to vidí MasterChef 2019. Letos také usedla v porotě oblíbené pěvecké show SuperStar a nově se začala objevovat i v seriálu Modrý kód.Co se týče jejího vzdělání, vystudovala management obchodu a služeb na střední odborné škole. V roce 2009 se neúspěšně pokoušela dostat na DAMU. V roce 2015 dokončila studium humanitních studií na Metropolitní univerzitě.Pokud jde o její osobní život, v roce 2018 začala chodit s Tiborem Pagáčem, s nímž se v lednu 2019 zasnoubila. Téhož roku v červnu se vzali. V únoru 2021 pár oznámil, že čeká svého prvního potomka. V květnu 2021 se jim narodila dcera Bibiana.

