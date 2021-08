https://cz.sputniknews.com/20210811/basta-obchodni-vztahy-s-rf-prenecha-cesko-nemecku-bude-se-na-nich-podilet-spise-jako-subdodavatel-15453014.html

Bašta: Obchodní vztahy s RF přenechá Česko Německu. Bude se na nich podílet spíše jako subdodavatel

Bašta: Obchodní vztahy s RF přenechá Česko Německu. Bude se na nich podílet spíše jako subdodavatel

Ministr zahraničí České republiky Jakub Kulhánek v rozhovoru pro portál Novinky uvedl podmínku pro zahájení dialogu s Moskvou. Příklad bilaterálních vztahů... 11.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-11T18:10+0200

2021-08-11T18:10+0200

2021-08-11T18:10+0200

názory

nato

rusko

mezinárodní vztahy

mzv

česká republika

diplomacie

jednání

politika

jaroslav bašta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/28/82/288269_0:141:3141:1907_1920x0_80_0_0_e7670140fb2886d589011786079c1f67.jpg

Jedním z cílů, který J. Kulhánek slíbil plnit při nástupu do své funkce, je posílení ekonomické diplomacie a pomoc českým podnikatelům v zahraničí. Jak se v tom panu ministrovi vede? Které země považujete v současné době za významné či perspektivní pro vývoj ekonomické diplomacie?Jaroslav Bašta: Jde samozřejmě o Čínskou lidovou republiku, Ruskou federaci a státy jihovýchodní a Střední Asie. V tomto se panu ministrovi příliš nevede, neboť jeho úřad je zatížen ideologickými předsudky. Jasně to vyplynulo na jednání uzavřeného kulatého stolu, o němž se zmiňujete v další otázce.Ministr zahraničí zdůraznil význam udržení ekonomických vztahů a podpory českých firem majících zájem o podnikání v Rusku. Co by tomu mohlo prospět za současného stavu omezeného fungování Velvyslanectví ČR v Moskvě?Obávám se, že za současného stavu diplomatických styků mezi Českou republikou a Ruskou federací by podpora českých firem ze strany našeho velvyslanectví měla spíše kontraproduktivní dopad.Politické vztahy jsou podle Kulhánka na bodu mrazu a musí se nastavit znovu. K tomu svolal uzavřený kulatý stůl z představitelů parlamentních stran, aby probrali, jaké mají představy o vztazích s Ruskem. Rozhodnout o tom podle ministra musí až příští vláda. Podaří se dosáhnout konsenzu v názorově různorodých představách jednotlivých hnutí? Pomůže tomu audit česko-ruských vztahů, který navrhuje ministerstvo zahraničí?Právě z jednání uzavřeného kulatého stolu vyplynulo, že současné vedení MZV na zlepšení vztahů ani na podpoře vzájemného obchodu zájem nemá. To bude muset vyřešit až příští vláda.Ministr Kulhánek poznamenal, že ČR má mít s Ruskem pragmatické vztahy, jako příklad uvedl pobaltské státy a Polsko. Hrozí za budoucí vlády to, že se český stát postaví k Rusku antagonicky, stejně jako pobaltské státy?Momentálně se české vztahy s Ruskou federací hodně podobají spíše těm ukrajinsko - ruským. Proto panu ministru Kulhánkovi připadá postoj Polska a států Pobaltí jako pragmatický. Ukrajinizace české zahraniční politiky je úděsný fenomen.První krok pro zlepšení vztahů mezi státy by podle ministra měla udělat Moskva tím, že ČR odstraní ze seznamu nikoliv přátelských států. MZV Ruska svou pozici k tomuto tématu vysvětlovalo a staví se odmítavě k požadavkům ČR na odškodnění výbuchů ve Vrběticích. Jak hodnotíte tento návrh ministra Kulhánka a co by mohlo postoj Ruska v této věci změnit?Pan ministr je ve funkci krátce, ale za tu dobu stačil Ruské federaci poslat víc ostrých nót než všichni jeho předchůdci za posledních třicet let. Jako představitel nastupující generace českých politiků zřejmě hodlá po dobu své funkce učinit antagonistické vztahy s RF a Čínou základem nové zahraničněpolitické doktríny svého úřadu.Po setkání ruského a amerického prezidenta v Ženevě premiér Babiš prohlásil, že je potřeba nastavit s Ruskem nové vztahy. Do jaké míry tyto nové vztahy EU a ČR s Ruskem ovlivní vztahy Spojených států/NATO s Ruskem?Kauza Vrbětice ukázala, že současná česká vláda se rozhodla připojit se k výrazně proamerickým členským státům NATO jako Polsko, Rumunsko a Pobaltí. Obchodní vztahy s Ruskou federací a Čínskou lidovou republikou přenechá Německu, nanejvýš se na nich bude podílet jako subdodavatel. Pro zemi, jejíž hrubý domácí produkt vytváří z více než 70 % export našich výrobků, jde doslova o sebevražednou zahraniční politiku. Snad se to po volbách změní.

https://cz.sputniknews.com/20210807/o-vztazich-s-ruskem-musi-rozhodnout-az-pristi-vlada-kulhanek-promluvil-o-budoucnosti-s-velmoci-15417649.html

https://cz.sputniknews.com/20210721/ministerstvo-zahranici-cr-bude-dotovat-otevreni-ceskych-pobocek-v-ruske-federaci-15219405.html

https://cz.sputniknews.com/20210808/bruselsky-dvoji-metr-sehral-pozitivni-roli-basta-o-situaci-mezi-beloruskem-a-litvou-15422857.html

Simo Häyhä Rusko tvoří v našem zahraničním obchodu 2% 2

Červenáček Tchajvanec podpindostník předseda Senátu ČR (který se hlásí k Tchajvanské národnosti) naše obchody s Čínou zlikvidoval a na naše místo nastoupili Frantíci a Germáni. Politikové nemají odpovědnost, tak se nic neděje.... Co se týče našeho obchodování s RF, kteréjsme se tak dlouho a mnohokrát profilovali jako nepřátelé, budeme chtít dříve nebo později (nejpozději po destrukci USA) zlepšit. O to se snaží možná půlka světa. Ne, že by k tomu vláda podpindostníků v ČR vytvářela podmínky, ale uchytí se tam sou iniciativou české firmy. Tak to dělají i německé firmy. Takže: To chce klid. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 1

2

rusko

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Tatjana Naronskaja https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1050/52/10505233_0:0:472:472_100x100_80_0_0_15ec9d4886cd117aff9e191c1edf3d57.jpg

Tatjana Naronskaja https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1050/52/10505233_0:0:472:472_100x100_80_0_0_15ec9d4886cd117aff9e191c1edf3d57.jpg

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Tatjana Naronskaja https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1050/52/10505233_0:0:472:472_100x100_80_0_0_15ec9d4886cd117aff9e191c1edf3d57.jpg

nato, rusko, mezinárodní vztahy, mzv, česká republika, diplomacie, jednání, politika, jaroslav bašta, zahraniční obchod, jakub kulhánek